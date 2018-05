Napoli | vertice in prefettura per l' emergenza aggressioni al personale del 118

Universiadi a Napoli - vertice a Roma sui posti letto per gli atleti : All'ordine del giorno la definizione delle soluzioni abitative per ospitare atleti, allenatori e staff che arriveranno da tutto il mondo. Per ora sono definiti circa 2.000 posti letto a Salerno e ...

Napoli - gli agricoltori in piazza contro De Luca : 'Lunedì vertice in Regione' : Un assessore per le politiche agricole e basta ritardi sul Piano di Sviluppo Rurale. La confederazione italiana agricoltori di Napoli è scesa in piazza stamattina per manifestare al governatore De ...