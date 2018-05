Napoli | Sarri | ' Dispiace aver perso lo scudetto in albergo e non in campo Resto solo a

Napoli - Sarri : "Abbiamo perso in albergo - mancata contemporaneità un danno" : Il tecnico azzurro: "Non so se la Juve ha meritato. Futuro? Amo i tifosi e la città"

Serie A : Sampdoria-Napoli 0-2 - Sarri si consola con il record di punti : Milik e Albiol stendono i blucerchiati nella ripresa: con 88 punti battuto il primato stabilito l'anno scorso di 86

Napoli - Sarri : “nelle ultime quattordici partite abbiamo giocato dopo la Juventus - danno notevole” : Successo del Napoli nella gara di campionato contro la Sampdoria, vittoria che non ha permesso di evitare la festa scudetto della Juventus. Ecco le parole di Sarri a Premium Sport: “Che la Juve sia la più potente non c’è dubbio, non so se poi se lo meritassero. Ho visto poche partite loro per avere un’idea così precisa. Per lo Scudetto bisognava andare a letto prima il sabato sera a Firenze. La squadra ha subito un contraccolpo ...

La Juventus è campione d’Italia - basta un pareggio contro la Roma : il Napoli incanta anche contro la Samp - la squadra di Sarri dà spettacolo fino alla fine [FOTO] : 1/25 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Cori contro il Napoli - Sarri richiama il quarto uomo : GENOVA - Ancora Cori contro Napoli, 'o Vesuvio Lavali col fuoco', al 32' del primo tempo durante Sampdoria-Napoli da parte dei tifosi blucerchiati. Il tecnico degli azzurri, Maurizio Sarri, si è ...

Napoli : De Laurentiis scatenato contatta Ancelotti - Sarri al Chelsea : Saranno, a meno di sorprese clamorose, le ultime due partite di Sarri sulla panchina del Napoli (il tecnico ex Empoli pronto di dire di “Si” al Chlesea) . Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nella mente del presidente Aurelio De Laurentiis starebbe prendendo corpo l’idea che porta a Carlo Ancelotti, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco terminata con l’esonero. Il quotidiano meneghino fa sapere che il noto produttore ...

Koulibaly : 'Sarri? È quello che serve al Napoli - bisogna continuare insieme' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie anche al suo ...

Napoli - giovedì si decide il futuro di Sarri. E Hamsik pensa alla Cina : Il condizionale è d'obbligo perché secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il capitano azzurro ha sul tavolo una proposta dalla Cina, che lo stuzzica. Non è detto che a formulargliela siano ...

Napoli calcio ultimissime - gelo tra De Laurentiis e Sarri : Brutti segnali sulla permanenza del tecnico toscano, che ieri pare aver posticipato di proposito l'allenamento pomeridiano per evitare l'incontro con il patron

Napoli in ritiro a Dimaro il 10-30 luglio «Sarri? Produttore conta più di regista Tolti 8 punti - meritavamo lo scudetto» : Il Napoli a Dimaro. Per l?ottavo anno di fila la stagione azzurra comincerà tra le montagne del Trentino, in questa splendida località che ormai è appendice di Napoli e dei...

Napoli - De Laurentiis : “Tolti 8 punti. Ecco quando ci incontreremo con Sarri…” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis non usa mezza e misure e in occasione della presentazione del nuovo ritiro partenopeo, lancia benzina sul fuoco sul campionato. SU SARRI… “Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana. Sono sereno. Con lui in Trentino? Auguriamoci di sì, ma non posso costringerlo con la forza. Siamo arrivati secondi […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Tolti 8 punti. Ecco quando ci ...

