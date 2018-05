Napoli - PROF DISABILE SI SENTE MALE IN CASA : SALVATA DAGLI STUDENTI/ Un esempio contro il bullismo a scuola : NAPOLI, una PROFessoressa DISABILE si assenta per due giorni dalle lezioni: STUDENTI preoccupati la trovano agonizzante in CASA dopo malore e le salvano la vita.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:20:00 GMT)

Napoli - prof si sente male in casa : salvata dagli alunni : Napoli, prof si sente male in casa: salvata dagli alunni La docente non si era presentata a scuola ed è scattato l’allarme: è stata trovata a terra che agonizzava da 48 ore, impossibilitata a chiedere aiuto Continua a leggere L'articolo Napoli, prof si sente male in casa: salvata dagli alunni proviene da NewsGo.

Napoli - prof disabile si sente male in casa : salvata dagli studenti/ Alunni allarmati dalla sua assenza : Napoli, una professoressa disabile si assenta per due giorni dalle lezioni: studenti preoccupati la trovano agonizzante in casa dopo malore e le salvano la vita.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:47:00 GMT)

Napoli - prof si sente male in casa : salvata dagli alunni : "L'aspettiamo presto", l'augurio degli alunni, in un periodo in cui salgono agli onori della cronaca episodi di bullismo in classe nei quali i docenti sono vittime. Tra l'insegnante, che è disabile ...

La prof si sente male in casa a Napoli - gli studenti la salvano : si erano allarmati per l'assenza : La prof si sente male a casa, gli studenti si preoccupano e dopo 48 ore vanno a cercarla trovandola agonizzante. La portano in ospedale e la salvano. Lo scrive il quotidiano Metropolis, in edicola oggi che racconta la vicenda di una docente di 50 anni dell'istituto Cesaro di Torre Annunziata (Napoli).Tra l'insegnante, che è disabile per problemi motori, e gli studenti, c'è un legame speciale. La sua assenza, senza preavviso e di ...

Doppio lavoro - sotto inchiesta 15 professori universitari di Napoli : In principio sono state dieci sentenze su docenti dell'Università Partenope: la Corte dei conti li ha condannati a risarcire lo Stato per importi tra 30mila e 438mila euro. Docenti che, nonostante ...

Napoli - concorso per 169 differenti profili : scadenza 28/05/2018 Video : Il comune di Napoli - servizio autonomo personale - indice un nuovo concorso [Video] e selezione pubblica, per il reclutamento di 169 unita' di diverso profilo, nel Piano Operativo Nazionale 'Inclusione'. Il reclutamento è rivolto a 54 assistenti sociali, 50 educatori professionali, 37 istruttori amministrativi, 21 istruttori direttivi psicologi, 7 informatici. Tra i requisiti specifici è richiesta: Ruolo #assistente sociale Diploma di Laurea ...

Il violento terremoto di Sabato 28 Aprile al Sud Italia - ecco la profezia di Gustan Luciane Johansson su Youtube : “crolleranno Pozzuoli e Napoli - piangerà tutt’Italia” [VIDEO] : Si chiama Gustan Luciane Johansson, è brasiliana e si auto-definisce “Pastora di Dio”: in un video su Youtube ha annunciato con una profezia di aver avuto delle confidenze dal Signore su un violento terremoto che Sabato 28 Aprile 2018 distruggerebbe Pozzuoli e Napoli, facendo piangere l’Italia intera. La clamorosa baggianata sta facendo il giro del web e il terremoto di ieri sul Vesuvio avvertito in modo particolare a Portici e ...

Napolitano operato - il professor Musumeci 'Decorso buono - il momento più difficile è passato' : ROMA - Il presidente emerito Giorgio Napolitano 'fa deboli progressi, tutto sta andando bene, ora è sempre più sveglio e respira da solo. Il momento più delicato e difficile è passato'. È ...

Napolitano operato - il professor Musumeci 'Decorso buono - ci fa ben sperare' : ROMA - 'Siamo molto soddisfatti per il decorso', anche il quadro neurologico 'è buono e ci lascia ben sperare'. Lo dichiara Francesco Musumeci, il professore del San Camillo che ha operato il ...

Giorgio Napolitano - il malore all'aorta. Il professore e l'inquietante analisi : "Una questione di minuti" : Un malore gravissimo, potenzialmente mortale. Giorgio Napolitano è rimasto vittima della dissecazione dell'aorta: operato d'urgenza al San Camillo di Roma dal professor Musumeci, l'ex presidente della Repubblica ora è in condizioni stabili, in terapia intensiva. È il professor Antonio Rebuzzi, respo

Grave il presidente Giorgio Napolitano - operato dal professor Francesco Musumeci : Italia in apprensione per il presidente emerito della Repubblica. Giorgio Napolitano è stato ricoverato a Roma in ospedale per problemi circolatori.

Mafia : Mancino - audizione Napolitano? Fece riflessioni profonde : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Non ho sentito l'audizione del Presidente emerito Giorgio Napolitano perché non eravamo stati ammessi all'udienza al Quirinale, ma ho letto i giornali sulle profondità delle riflessioni del Presidente...". Così l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino parlando, al bu

Mafia : Mancino - audizione Napolitano? Fece riflessioni profonde : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – “Non ho sentito l’audizione del Presidente emerito Giorgio Napolitano perché non eravamo stati ammessi all’udienza al Quirinale, ma ho letto i giornali sulle profondità delle riflessioni del Presidente…”. Così l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino parlando, al bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dell’udienza che si tenne il 28 ottobre 2014 al Quirinale ...