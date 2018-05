Napoli più forte di Var e razzisti | adesso la verità sui progetti futuri

Allegri : "Con questi giocatori vincere è più facile. Complimenti al Napoli" : L'allenatore livornese vince il suo quarto titolo in bianconero. "Complimenti a tutti quelli che lavorano con noi. I meriti vanno ai ragazzi"

Il Napoli più forte dei cori razzisti : 2-0 alla Sampdoria al Ferraris : Il Napoli vince 2-0 al Ferraris contro la Samp nonostante i cori beceri dello stadio rivolti incessantemente ai partenopei che hanno portato, nel secondo tempo, alla sospensione del match. Un Napoli...

Napoli in ritiro a Dimaro il 10-30 luglio «Sarri? Produttore conta più di regista Tolti 8 punti - meritavamo lo scudetto» : Il Napoli a Dimaro. Per l?ottavo anno di fila la stagione azzurra comincerà tra le montagne del Trentino, in questa splendida località che ormai è appendice di Napoli e dei...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Mi auguro che resti - il produttore è più importante del regista' : Perché prima dell'inizio della stagione devi recuperare i cicli dei giocatori, i soldi sono importanti ma lo sport ne risente. Noi ragioniamo da industriali ma rimanere in Europa resta fondamentale'. ...

Il Cerriglio - la storia del vicolo più stretto di Napoli : qui Caravaggio rischiò la vita : Il piccolo vicolo del Cerriglio, nel cuore del centro antico di Napoli, nasconde una storia affascinante: luogo prediletto da scrittori e artisti, qui Caravaggio rischiò la vita a seguito di un agguato.Continua a leggere

Scudetto al Napoli? Più facile che Putin vinca il Nobel per la Pace : È più probabile che Vladimir Putin vinca il prossimo Nobel per la Pace che il Napoli si aggiudichi lo Scudetto di quest’anno. A parlare sono le quote dei bookmaker, secondo i quali per riportare il Tricolore all’ombra del Vesuvio servirebbe un vero miracolo di San Gennaro. In effetti la situazione degli azzurri è ben più che disperata: a due giornate dalla fine devono recuperare sulla capolista Juventus 6 punti – un’impresa già questa ai ...

Napoli - che peccato : cosa serve per fare quell'ultimo passo in più : La Grande Bellezza, rievocata da De Laurentiis nell'intervista lunga ventiquattr'ore a proposito di Sarri, è sfiorita dopo aver toccato l'apice. Due settimane fa il Napoli aveva...

Napoli - la frecciata di Hamsik alla Juve : “loro più forti - ma sul campo abbiamo meritato di più noi…” : Il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara della 36^ giornata del campionato di Serie A, scudetto praticamente consegnato alla Juventus. Al termine della partita Hamsik punzecchia la Juventus ai microfoni di Premium, nel mirino anche alcune decisioni arbitrali: “Purtroppo c’è un po’ di rammarico, non meritiamo questi ultimi risultati. Dispiace non aver vinto per quello che abbiamo fatto vedere in campionato”. Vi ...

Risultati e classifica Serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Mi aspetto il Napoli più forte. Una partita speciale» : Torino - Walter Mazzarri torna al San Paolo da ex. Lo farà domani da allenatore del Torino : "Mi aspetto il Napoli più forte, sono sicuro che farà vedere quello che non è riuscito a fare contro la ...

Napoli - De Laurentiis punta il dito : “Juve famiglia più potente d’Italia e…” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis non usa giri di parole e punta l’indice contro la Juventus. Intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, il presidente partenopeo ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina ai rivali bianconeri. “JUVE famiglia PIU’ potente D’ITALIA…” “La Juventus appartiene alla famiglia più potente d’Italia, con Calciopoli sarebbero dovuti ...

«Altro che Orsato : ci siamo fermati perché il Napoli non ha più forze» : Roma. Solo in apparenza Aurelio De Laurentiis usa il fioretto per andare alla carica della Juventus e degli arbitri. Rompe il lungo silenzio e non lo fa in maniera banale. Non è tenero...

Napolitano sta meglio : non è più in terapia intensiva - trasferito in reparto per la riabilitazione : Nuovo bollettino medico per il presidente emerito Giorgio Napolitano: il senatore a vita è ancora ricoverato al San Camillo di Roma, ma è stato trasferito in reparto e le sue condizioni di salute sarebbero molto buone.Continua a leggere

Serie A - scudetto : per i bookie la vittoria del Napoli è sempre più lontana : TORINO - Quella di ieri contro la Fiorentina era una partita decisiva per il Napoli. E lo è stata, in termini negativi, però. La sconfitta per 3 a 0 contro i viola, ha infatti sancito il crollo della ...