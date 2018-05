Napoli | già 28mila biglietti venduti per l' ultima con il Crotone

Vergogna Pinsoglio sul pullman della Juventus - Napoli sbeffeggiato [VIDEO] : Una caduta di stile non da Juventus, uno sberleffo a cui i giocatori bianconeri stanno piano piano piegandosi anche sulla scia di quanto ascoltato nelle ultime settimane da parte dei colleghi del Napoli. Fatto sta che Pinsoglio ha voluto togliersi l’ennesimo sassolino in maniera un po’ vergognosa, sbeffeggiando gli azzurri in maniera chiara e palese, cantando sul pullman della Juve ‘Un giorno all’improvviso’ corredato dal dito medio. Un coro ...

Napoli - Milik è già nel futuro : "Ora il Mondiale - ma l'anno prossimo..." : A Genova è entrato e il primo pallone che ha toccato lo ha indirizzato al l'angolino alto della porta difesa da Belec: Sampdoria-Napoli l'ha sbloccata Arkadiusz Milik con un sinistro dei suoi, dolce e ...

Giorgia Meloni : «Mattarella? Sembra un nuovo Napolitano» : Onorevole Giorgia Meloni, davvero Di Maio e Salvini stanno ?scrivendo la storia?? «Lo spero per l?Italia, perché amo questa Nazione. Spero anche che Salvini riesca ad...

Chiellini festeggia e punge il Napoli "Noi a festeggiare - loro a casa tristi" : Lo ricordiamo tutti quel commento di Insigne a fine di Juventus-Napoli, vinta dai partenopei con il gol allo scadere di Koulibaly in cui ammetteva che la partita per i bianconeri "era come una finale?". E che "tanto sono abituati a perderle". Ora Chiellini dopo la vittoria dello scudetto risponde a tono alla provocazioneLa stoccata di Chiellini"Abbiamo trovato le energie da dentro, bisogna ringraziare i nostri avversari. A parte quello che hanno ...

Giorgia Meloni : «Mattarella? Sembra un nuovo Napolitano» : Sono una finta forza di rottura, hanno costretto l'Italia a restare ferma due mesi con la politica dei due forni, pur di poter esprimere il Presidente del Consiglio'. Però Di Maio Sembra sia ...

Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE - la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE, la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto – Si conclude la 37^ giornata del campionato di Serie A, si può decidere la corsa scudetto, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare già stasera, ai bianconeri basta un punto. La squadra di Maurzio Sarri proverà a mettere i bastoni tra le ruote nella trasferta contro la Sampdoria. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli ...

Napoli - segue donna in bagno bar e la palpeggia : 32enne arrestato : All'una di questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli sono intervenuti in piazza Gabriele d'Annunzio, a Fuorigrotta, dopo aver notato che all'esterno di un bar c`...

Sampdoria-Napoli - Giampaolo : 'Noi seri fino in fondo' : Bogliasco - Il primo pensiero di Marco Giampaolo prima dell'ultima stagionale in casa investe tutto il Ferraris: 'La partita con il Napoli è l'occasione per salutare il nostro fantastico pubblico, il ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Brescia ipoteca il secondo posto - Lazio ai play out. Volata tra Savona - Ortigia e Napoli : La 25ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto emette un verdetto: Lazio ai play out. La compagine capitolina tiene testa al Brescia per tre quarti di gara, poi crolla, perde 15-9 (6-1 negli ultimi 8′) ed ora sarà obbligata a passare dalla post season per confermare la categoria. Il Posillipo infatti batte 14-3 l’Acquachiara e certifica la matematica salvezza. Il Brescia dal canto suo, con questa vittoria puntella il ...

Giampaolo? Io a Napoli? Sì - per un premio : GENOVA, 12 MAG - "Il mio futuro? L'unico presidente che mi chiama per parlare di questo è Ferrero, l'unica telefonata per andare a Napoli l'ho ricevuta per andare a ritirare un premio a fine maggio". ...

Giampaolo al Napoli? Il tecnico della Samp allo scoperto in conferenza : Sampdoria e Napoli si preparano per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro ed in particolar modo di un futuro in azzurro del tecnico Giampaolo. L’allenatore in conferenza stampa ha dato alcune indicazioni: “ho già detto che l’unico presidente che mi chiama è Ferrero e che l’unica telefonata da Napoli è per ricevere un premio: il 29 e il 30 partirò e poi vedremo”. Un poi vedremo che lascia aperta ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli? Far bene per i nostri tifosi» : GENOVA - "Domani avremo l'occasione di salutare i nostri tifosi, che sono stati per tutto l'anno il dodicesimo uomo in campo. Contro una squadra che ha dato lustro al calcio italiano, mettendolo in ...