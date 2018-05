Musica | ' Resta quel che resta' | svelato in radio l' inedito brano di Pino Daniele

Napoli - il concerto del fenomeno Musicale Liberato. In 20mila per vederlo ma l’identità resta un mistero : l’identità resta ancora un mistero al contrario delle sue canzoni che i circa 20mila fan, chiamati a raccolta sul lungomare di Napoli, conoscono a memoria. E’ Liberato, il fenomeno musicale che impazza sui social network. Le sue canzoni macinano milioni di visualizzazioni in appena un anno dalla pubblicazione del primo brano, intitolato appunto “9 maggio” (la data scelta anche per questa esibizione partenopea). Ad assistere al concerto gratuito ...