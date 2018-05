Muore durante partita calcetto | autopsia

Piove di Sacco. Mauro Baldina Muore durante un’immersione a Chioggia : Incidente mortale al largo della costa di Chioggia, all’altezza del parco marino protetto delle Tegnue. Mauro Baldina, 56 anni nativo

Pozzuoli - Muore a 17 anni durante un partita di calcetto. Inutili i soccorsi per il giovane studente : Si è accasciato sul terreno davanti ai suoi compagni di squadra, morendo pochi minuti dopo. Una tragica domenica quella vissuta tra le palazzine di via Curzio Malaparte, nel quartiere di ...

Giraffa colpisce il regista : ?Muore durante le riprese : Una terribile fatalità. Un regista sudafricano, Carlos Carvalho, è morto dopo aver ricevuto un colpo da una Giraffa durante le riprese della serie "Wild at Heart". L'uomo, 47 anni, ha ricevuto un colpo alla testa dall'animale sul set della serie a Johannesburg. La serie che stava girando racconta la storia di una famiglia britannica che si trasferisce in Sud Africa nel Glen Afric, a Broedrstoorm. Il regista è stato trasferito in aereo ...

Escursionista Muore durante passeggiata - il cane lo veglia per ore e guida i soccorsi : L'ululato del cane ha permesso ai soccorritori di raggiungere il luogo in cui il padrone era a terra esanime ma per l'uomo ormai era tropo tardi.Continua a leggere

Himalaya - alpinista italiano Muore durante la scalata : “La sua tenda spazzata via dal vento” : L’alpinista italiano Simone La Terra, 37 anni, è morto in Nepal mentre scalava il Dhaulagiri, una delle vette della catena dell’Himalaya che con i suoi 8.167 metri è la settima più alta al mondo. La Terra, originario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, era un alpinista con esperienza: arrivato in cima ad almeno cinque montagne di 8mila metri, aveva provato diverse altre scalate in Nepal, Pakistan e ...

Addio ad Alessandro - dj 26enne : Muore davanti al pubblico durante una festa in discoteca : Il giovane si è sentito male mentre lavorava come animatore e dj in un locale del Catanese dove era in programma una festa di compleanno. Inutili i soccorsi, Alessandro è morto in pochi minuti. Stava mettendo su i dischi più belli e facendo il lavoro che amava tanto: il dj e animatore. Fino a ieri notte, quando un malore ha stroncato e ucciso nel giro di pochi minuti Alessandro Maugeri, di appena 26 anni. Era ancora nel locale di Biancavilla, in ...

Imbavagliato dai banditi - Muore soffocato durante una rapina : Un uomo di 65 anni è morto asfissiato dopo una rapina messa a segno da tre persone nella magazzino della sua impresa di pompe funebri a Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Macerata. L'uomo, Stefano...

Fermo - uomo Muore asfissiato durante una rapina. Era stato legato e picchiato : La vittima si chiamava Stefano Marilungo ed era il titolare di un'agenzia di pompe funebri.Continua a leggere

Fermo. uomo Muore asfissiato durante una rapina. Era stato legato e picchiato : La vittima si chiamava Stefano Marilungo ed era il titolare di un'agenzia di pompe funebri.Continua a leggere

Pisa - si sente male durante la partita di calcetto : Muore 33enne : Un uomo di 33 anni è morto dopo aver accusato un malore al termine di una partita di calcetto con gli amici. È accaduto ieri sera ad Asciano Pisano, frazione di San Giuliano Terme , Pisa, . Il 33enne, ...

Muore durante un viaggio coast to coast in America : Ma Enrico aveva un desiderio: quello di compiere un viaggio dall'altra parte del mondo e di percorrere con la sua moto gli Stati Uniti. Per questo aveva organizzato con gli amici la vacanza coast to ...

Padre di tre figli Muore in moto negli Usa durante il viaggio per i 50 anni : Era partito per gli Usa con alcuni amici per festeggiare col viaggio in moto i suoi 50 anni, ma sulle strade della California ha trovato la morte. Un incidente stradale è stato fatale a un architetto ...

Star di Masterchef Muore durante una maratona in onore del padre : Originario della città inglese di Kendal, tra le passioni di Matt non c'era solo la cucina: il 29enne era infatti molto dedito allo sport. Oltre alla corsa, Matt Campbell praticava anche snowboard e ...

Maratona di Londra : Muore durante la gara Matt Campbell. Aveva partecipato a Masterchef : Il giovane concorrente si è accasciato a terra al trentaseiesimo chilometro della Maratona di Londra.Continua a leggere