romadailynews

: Dopo i playground nel VII e nel XIV Municipio ieri abbiamo inaugurato una nuova area giochi nel Parco delle Valli,… - virginiaraggi : Dopo i playground nel VII e nel XIV Municipio ieri abbiamo inaugurato una nuova area giochi nel Parco delle Valli,… - romadailynews : Municipio XIV. Colabello: dopo rifiuti ora emergenza mobilità: “Il Municipio XIV, mentre i… - SteccaAlessio : RT @virginiaraggi: Dopo i playground nel VII e nel XIV Municipio ieri abbiamo inaugurato una nuova area giochi nel Parco delle Valli, nel I… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) “IlXIV, mentre icontinuano a traboccare, è ora anche in piena” a dichiararlo in una nota Julian, Consigliere PD delRoma 14 Monte Mario e Presidente della Commissione Trasparenza municipale. “Questo pomeriggio ritornando dagli uffici municipali sono dovuto scendere dal bus 985 all’altezza della Damiano Chiesa perchè la strada è stata interrotta. Ho chiesto di poter vedere a distanza di sicurezza la situazione, in superficie la strada ha ceduto sono in un piccolo tratto ma è concreto il sospetto che al di sotto la cavità sia ben più grande. Con il blocco di questo collegamento in questo momento la situazione del traffico a Balduina e Pineta Sacchetti è drammatica. Domani mattina rischiamo di avere la Trionfale e le altre arterie alternative completamente bloccate. Solo stamattina sono stato a via dei Monti ...