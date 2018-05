Municipio I Scuola | sostegno agli alunni in difficoltà

romadailynews

(Di lunedì 14 maggio 2018)I.inper i viaggi di istruzione Questa mattina la Presidente delRoma I Centro Sabrina Alfonsi, accompagnata dall’Assessore alle Scuole Giovanni Figà Talamanca e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Emiliano Monteverde, ha salutato glidi tre classi dellaMedia “D. Manin” in partenza via treno dalla Stazione Termini per il Cilento, per un viaggio di istruzione con corsi di vela , organizzato dallacon ildel Primoe la collaborazione della Lega Navale. “Si tratta della primache usufruisce del contributo messo a disposizione dal” ha dichiarato la Presidente Alfonsi. “Abbiamo deciso stanziare in bilancio risorse che potranno essere utilizzate dalle scuole per favorire la partecipazione ai viaggi di istruzione anche di quegliche, per ragioni economiche, ...