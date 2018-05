MPS vola dopo conti e cartolarizzazione : Grande giornata per Banca MPS , che sta mettendo a segno a Piazza Affari un rialzo del 6,56% dopo aver realizzato la più grande cartolarizzazione in UE . In particolare il Gruppo senese ha completato ...

TRIMESTRALI A PIAZZA AFFARI/ MPS vola. Bene Prysmian - male Azimut : TRIMESTRALI a PIAZZA AFFARI. Mps vola in Borsa dopo aver fatto registrare un ritorno all'utile. Bene anche Prysmian, che ha aumentato i ricavi. male invece Azimut(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:56:00 GMT)

MPS - torna utile netto in I trimestre a 188 milioni. Vola in Borsa : Roma, 11 mag. , askanews, Banca Monte dei Paschi torna all'utile netto nel primo trimestre archiviando il periodo con un risultato positivo di 188 milioni di euro rispetto alla perdita di 169 milioni ...

MPS torna all'utile : 188 milioni nel primo trimestre. Titolo vola in Borsa : Contro la perdita di 169 milioni dello stesso periodo del 2017 - Banca Monte Paschi di Siena torna all'utile e chiude il primo trimestre in positivo di 188 milioni, contro la perdita di 169 milioni ...

Borsa : Milano in calo - volano Tim ed MPS : ANSA, - Milano, 6 APR - La Borsa di Milano , -0,17%, chiude in calo ma resta la migliore in Europa. I listini del Vecchio continente hanno risentito dell'andamento negativo di Wall Street per i timori ...