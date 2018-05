Motocross | GP Germania 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 14 maggio 2018) Archiviato l’appuntamento in Lettonia, il Mondialetorna subito in pista per il GP di, sul tracciato di Teutschenthal. Sarà un’altra occasione per Antonio Cairoli di ricucire lo strappo e provare a contenere lo strapotere di Jeffrey Herlings, dominato fin qui del campionato MXGP. L’olandese guida la classifica con 29 punti di vantaggio sul pilota messinese e finora ha portato a casa dieci vittorie di manche e quattro doppiette. Il weekend del GP dicomincerà sabato 19 maggio con le prove libere e le qualifying race. Non solo, nel fine settimana correrà anche la WMX, che sabato disputerà gara-1. Domenica, invece, abbuffata di gare con la seconda manche delle donne e le due gare di MX2 e MXGP. Le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player, in abbonamento, e in tv su Eurosport 2, in diretta o leggera differita (palinsesto ...