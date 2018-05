Montante | “Lumia chiese soldi in nero per la campagna di Crocetta” Nelle carte

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) Le richieste diinper laelettorale di Rosario Crocetta e la “preoccupazione” per una possibile duplicazione delle intercettazioni tra l’ex senatore Nicola Mancino e l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Negli atti dell’inchiesta della procura di Caltanissetta che ha portato ai domiciliari l’ex paladino dell’antimafia, Antonello, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle forze dell’ordine, c’è anche un dialogo che tocca l’ex senatore del Pd Beppe Lumia e l’ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Oltre all’interesse del colonnello Giuseppe D’Agata, ex capocentro della Dia di Palermo e un passato nei servizi segreti, per le telefonate tra Mancino e il Quirinale effettuate nell’ambito del processo sulla Trattativa ...