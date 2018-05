Monitor Ultra Hd 4K di LG per le videoconferenze di Cisco

01net

: Kabeldirekt Cavo Di Prolunga Hdmi ([5m Connettore Hdmi Maschio Su Connettore Hdmi Femmina, Hdmi 2.0a/b 2.0/1.4a, 4k… - SoloOfferte_ : Kabeldirekt Cavo Di Prolunga Hdmi ([5m Connettore Hdmi Maschio Su Connettore Hdmi Femmina, Hdmi 2.0a/b 2.0/1.4a, 4k… - SoloOfferte_ : Kabeldirekt Cavo Di Prolunga Hdmi ([5m Connettore Hdmi Maschio Su Connettore Hdmi Femmina, Hdmi 2.0a/b 2.0/1.4a, 4k… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) ... assicurando supporto per ogni funzione avanzata, tramite il controllerTouch 10, in caso di condivisione da desktop o da una sorgente wireless, di presentazione video in streaming, di ...