Mondo TV | risultati in crescita nel 1° trimestre

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Federico Pagnoni secondo nel compound! Tutti i risultati delle finali : Penultima giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco . Oggi si sono disputate le finali del compound. Andiamo a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove il nostro Federico Pagnoni sale sul secondo gradino del podio. Il 30enne azzurro è stato sconfitto in finale dal quotato sudcoreano Kim Jongho per 147-145. Il match si è deciso di fatto nel ...

Beach volley. Il giro del Mondo sulla sabbia : World Tour - Commonwealth - Coop Beachtour - Brasile : tutti i risultati : World Tour. Thailandia e Stati Uniti fanno festa nel torneo 1 Stella World Tour che si è concluso oggi a Satun in Thailandia. Torneo non particolarmente frequentato, con tante coppie dell’Asia orientale e che non vedeva binomi italiani al via. Il torneo maschile è stato vinto dalla coppia thailandese formata da Nuttanon e Sedtawat, che ha regalato al proprio paese il primo trionfo della storia, per di più sulla sabbia amica. I thailandesi in ...