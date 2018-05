Mondiali Russia 2018 | i pre-convocati dell’Argentina | c’è Mauro Icardi | presenti anche

Calcio - Mondiali Russia 2018 : i pre-convocati della Croazia. Presenti Mandzukic - Kalinic e Perisic : La Croazia ha comunicato la lista dei pre-convocati per i Mondiali di Russia 2018. Un lungo elenco di 32 giocatori, in cui non manca la colonia “italiana”. La squadra balcanica si è qualificata alla rassegna iridata superando la Grecia nei playoff ed è stata sorteggiata nel girone con Argentina, Islanda e Nigeria. La nazionale guidata da Zlatko Dalic ha tutte le carte in regola per essere la sorpresa del torneo. La rosa è di grande ...

Panini sbarca in Cina con l’app sui Mondiali di Russia 2018 : ROMA – Il Gruppo Panini, licenziatario ufficiale ed esclusivo di FIFA per le figurine e le card collezionabili fisiche e digitali, ha annunciato che Tencent Sports diventerà partner strategico del gruppo nella Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Macao e Taiwan. La partnership prevede la fornitura di piattaforme distributive per la “FIFA World Cup Trading H5 […] L'articolo Panini sbarca in Cina con l’app sui Mondiali di Russia 2018 ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati di sabato 12 maggio. Svezia - Russia e Finlandia in trionfo : Nuova giornata di partite ai Mondiali 2018 di Hockey ghiaccio che si stanno disputando in Danimarca. La Svezia ha sconfitto la Slovacchia per 4-3 all’overtime e infila il quinto successo consecutivo avvicinandosi al passaggio del turno. A decidere l’incontro è stato Mika Zibanejad al 65′. Gli scandinavi, in testa al gruppo A, sono tallonati dalla Russia che ha sconfitto la Svizzera per 4-3 in un match tiratissimo ma sempre ...

Mondiali 2018 Russia - gli stipendi dei Ct : in testa Löw - poi Tite e Deschamps. Ultimo Cissé : Löw infatti è il Ct più pagato tra i 32 partecipanti alla Coppa del Mondo in Russia. Il 58enne, alla guida della Germania dall'estate del 2006, percepisce infatti uno stipendio annuo dalla ...

L'inno dei Mondiali di Russia 2018 sarà Colors di Jason Derulo - VIDEO : Inno dei Mondiali Russia 2018: scelta la canzone Colors di Jason Derulo , feat. Maluma, come brano ufficiale della prossima Coppa del Mondo. Eccone il VIDEO ed il contenuto...

Mondiali Russia 2018 gruppo D : girone di ferro - l'Argentina avrà la meglio? - Ultime Notizie Flash : Mondiali Russia 2018 gruppo D: girone di ferro, l'Argentina avrà la meglio? Ecco la nostra analisi sul gruppo D

Mondiali 2018 Russia - Papa Francesco chiama l'Argentina : 'Ci incontreremo nella Santa Sede' : ... "È un simbolo per unire tutto il popolo argentino, la porteremo alla Nazionale in vista della Coppa del Mondo". " La Seleccion verrà qui - ha risposto il Papa -. ci incontreremo ". Parole che hanno ...

Mondiali 2018 Russia - Dani Alves non ci sarà : ko il ginocchio del capitano : Il Brasile dovrà fare a meno di Daniel Alves, per la prossima spedizione mondiale di Russia. Lo riporta Globo Esporte, che spiega che il medico della nazionale verdeoro, il dottor Rodrigo Lasmar, ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : i pre-convocati della Polonia. Nawalka chiama 35 giocatori : ci sono Szczesny e Milik : Adam Nawalka, CT della Polonia, ha diramato le pre-convocazioni per i Mondiali 2018 di Calcio che si svolgeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Per il momento la rosa è di 35 calciatori, soltanto 23 riusciranno a ottenere la convocazione per la rassegna iridata. Spiccano Szczesny (portiere della Juventus), Milik (attaccante del Napoli), i centrocampisti Zielinski e Linetty. Tra i giocatori che militano in Italia anche Bereszynski, Cionek, ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : prima sconfitta per la Russia! La Repubblica Ceca passa all’overtime : La quarta giornata dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca si è conclusa oggi. Non sono mancate le sorprese, come nel girone A (Copenhagen), dove la Russia è stata sconfitta per la prima volta. A riuscirci è stata la Repubblica Ceca, che ha saputo ribaltare lo svantaggio iniziale di Nestorov con Krejci e Jaskin (le prime due reti subite dai russi nel torneo). Non solo, i cechi sono arrivati sul 3-2, prima di essere ripresi: ...

N-TV : Putin e i suoi successi politici hanno dato alla Russia potere e influenza Mondiali - : Vladimir Putin è ora all'apice del potere, afferma N-TV sul suo sito web. Ha 65 anni e nel suo paese è leader politico indiscusso da 18 anni. Dai tempi di Stalin, nessun politico sovietico o russo è ...

DANIELE ORSATO ARBITRA IN QATAR/ Il fischietto ai Mondiali in Russia solo come VAR : DANIELE ORSATO ARBITRA in QATAR, niente Serie A per il fischietto fermo da Inter Juventus. Vola negli Emirati per dirigere una partita della Super League a Doha, scelta che fa discutere?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:24:00 GMT)