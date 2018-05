Mondiali | la Panini sbarca in Cina

Mondiali 2018 : la Panini sbarca in Cina : Il Gruppo Panini, licenziatario ufficiale ed esclusivo di Fifa per le figurine e le card collezionabili fisiche e digitali, ha annunciato che Tencent Sports diventerà partner strategico del gruppo nella Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Macao e Taiwan. La partnership prevede la fornitura di piattaforme distributive per la “FIFA World Cup Trading H5 App”, la app creata da Panini che consente di collezionare e scambiare le card ...

Mondiali - in Uruguay scoppia la caccia alle figurine Panini - : "L'album della Coppa del Mondo FIFA non è solo per bambini. Ci sono anche tanti adulti che fanno la collezione. Non sono solo uomini, il 30-40% dei collezionisti sono donne. Perfino i nonni. E coloro ...

Panini va ai Mondiali con raccolta ‘2018 Fifa World Cup Russia’ : La Panini svela i prossimi Mondiali di calcio con la nuova raccolta ufficiale ‘2018 Fifa World Cup Russia’. A meno di due mesi dalla prima partita tra Russia e Arabia Saudita, che si svolgerà il 14 giugno a Mosca, l’azienda modenese lancia in Italia e in tutto il mondo la collezione ufficiale sul torneo. Questa nuova raccolta segue il successo della collezione di card ‘2018 Fifa World Cup Russia Adrenalyn XL’, in ...

Panini - ecco la nuova collezione Adrenalyn XL per i Mondiali 2018 : In vista dei Mondiali in Russia Panini ripropone la collezione Adrenalyn XL dedicata alle 32 Nazionali L'articolo Panini, ecco la nuova collezione Adrenalyn XL per i Mondiali 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.