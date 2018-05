Mondiali | Brasile ufficializza i 23

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Brasile : non c’è Alex Sandro - la stella è Neymar : Ha già le idee chiare Tite, commissario tecnico della nazionale di calcio del Brasile: mentre alcune selezioni stanno annunciando i pre-convocati, per quanto riguarda i verdeoro è già arrivata la lista ufficiale dei 23 calciatori che voleranno ai Mondiali di Russia 2018. Poche sorprese: spicca però l’assenza dell’italiano Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus che nell’ultimo periodo non ha brillato molto sulla fascia ...

Dani Alves salterà i Mondiali : pessime notizie per il Brasile : Dani Alves sarà costretto a dare forfait in vista dei Mondiali di Russia 2018. Il calciatore del Psg, dopo l’infortunio in Coppa di Francia, ha sin da subito fatto preoccupare la Selecao. Ebbene, oggi è arrivata la batosta per il Brasile, Dani Alves non sarà al Mondiale. La Nazionale sudamericana ha inviato a Parigi un medico specializzato per valutare le condizioni del terzino, condizioni che si sono rivelate non idonee al recupero in breve ...

Infortunio Dani Alves / Il capitano del Brasile salta i Mondiali per un problema al crociato : A causa di un Infortunio al ginocchio, il capitano del Brasile non andrà ai mondiali. Le visite mediche sono state negative e per il giocatore finisce la stagione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:48:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Romario consiglia Gabriel Jesus : 'Fai tanto sesso - aiuterà te e il Brasile' : Uno di questi è Romario, campione del mondo con il Brasile a USA 1994 e miglior giocatore di quell'edizione. Quest'anno le preghiere verdeoro sono in gran parte riservate a Gabriel Jesus, attaccante ...

Calcio - Mondiali 2018 : le favorite. Brasile - Spagna - Germania e Francia sembrano avere qualcosa in più : La stagione dei club volge al termine e si avvicina pertanto l’evento clou dell’estate calcistica, i Mondiali 2018. Una rassegna a cui, come ben noto, l’Italia si prepara a fare da spettatrice, leccandosi le ferite del fracasso patito contro la Svezia. Ma il resto del mondo andrà avanti e in Russia le migliori stelle e le migliori nazionali del globo sono pronte a sfidarsi. L’equilibrio regna sovrano, con quattro squadre ...

Mondiali Russia 2018 - Pelè ha la sua favorita : “Il Brasile può…” : Mondiali Russia 2018, Pelè- Mancano pochi mesi al calcio d’inizio del prossimo Mondiale in Russia. Pelè spera nel suo Brasile e si affida all’estro e alla fantasia di Neymar: “Penso che Neymar sarà in forma per la Coppa del Mondo, perché il suo infortunio non è poi così grave”. IL Brasile PUO’ VINCERE L’ex attaccante brasiliano ha poi […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Pelè ha la sua favorita: ...

Mondiali calcio 2018 - le favorite. Spagna e Brasile impressionano - Germania subito dietro. Preoccupa l’Argentina : I Mondiali 2018 di calcio sono sicuramente uno degli eventi sportivi più attesi di tutto l’anno. La Russia è pronta per ospitare le 32 migliori Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia dal 14 giugno al 15 luglio: un mese di grandi partite ed emozioni per scoprire chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo più ambito. L’Italia non sarà della partita: lo sciagurato spareggio con la Svezia ha estromesso gli azzurri dai giochi ...