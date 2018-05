Mondiali 2018 | la Panini sbarca in Cina

Panini sbarca in Cina con l'app sui Mondiali di Russia 2018 : Oltre a FIFA World Cup, il Gruppo Panini ha instaurato partnership con diversi licenzianti nel mondo dello sport e dell' intrattenimento come NBA, NFL, UEFA, Marvel, DC Comics, ecc. Tencent è la ...

Panini sbarca in Cina con l’app sui Mondiali di Russia 2018 : ROMA – Il Gruppo Panini, licenziatario ufficiale ed esclusivo di FIFA per le figurine e le card collezionabili fisiche e digitali, ha annunciato che Tencent Sports diventerà partner strategico del gruppo nella Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Macao e Taiwan. La partnership prevede la fornitura di piattaforme distributive per la “FIFA World Cup Trading H5 […] L'articolo Panini sbarca in Cina con l’app sui Mondiali di Russia 2018 ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Stati Uniti sul velluto. La Svezia soffre - perde ancora la Finlandia! : Ultimi giorni della prima fase dei Mondiali di Hockey su ghiaccio 2018 in Danimarca. In attesa dello scontro diretto con la Russia, la Svezia ha messo una seria ipoteca sul primo posto del girone A (Copenhagen). I gialloblu hanno battuto la Svizzera per 5-3, non senza soffrire. Il doppio vantaggio svedese, infatti, è stato ripreso dagli elvetici ad inizio terzo tempo, e solo il gol di Larsson a pochi minuti dalla fine ha consentito alla Svezia ...

Mondiali calcio 2018 - il montepremi. Quanti soldi si guadagnano vincendo il Mondiale? Tutti i premi per le squadre partecipanti : I Mondiali 2018 di calcio sono indubbiamente l’evento sportivo più atteso dell’anno, miliardi di spettatori in giro per il Pianeta seguiranno la rassegna iridata che si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Si preannuncia grande spettacolo, i più grandi campioni in circolazione che si sfideranno per alzare al cielo il trofeo più ambito, partite palpitanti ed emozionanti che ci faranno divertire per un mese. Naturalmente ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati di sabato 12 maggio. Svezia - Russia e Finlandia in trionfo : Nuova giornata di partite ai Mondiali 2018 di Hockey ghiaccio che si stanno disputando in Danimarca. La Svezia ha sconfitto la Slovacchia per 4-3 all’overtime e infila il quinto successo consecutivo avvicinandosi al passaggio del turno. A decidere l’incontro è stato Mika Zibanejad al 65′. Gli scandinavi, in testa al gruppo A, sono tallonati dalla Russia che ha sconfitto la Svizzera per 4-3 in un match tiratissimo ma sempre ...

Mondiali 2018 Russia - gli stipendi dei Ct : in testa Löw - poi Tite e Deschamps. Ultimo Cissé : Löw infatti è il Ct più pagato tra i 32 partecipanti alla Coppa del Mondo in Russia. Il 58enne, alla guida della Germania dall'estate del 2006, percepisce infatti uno stipendio annuo dalla ...

Mondiali di calcio 2018 - tutti i palloni ufficiali dal 1930 a oggi : Sarà impossibile, però, dimenticare anche l' Etrusco Unico , quello utilizzato per Italia '90, o il Teamgeist , con cui gli azzurri di Marcello Lippi si laurearono Campioni del Mondo nel 2006 in ...

Atletica - Diamond League 2018 : sfilza di Mondiali stagionali a Shanghai - che volo di Manyonga. Lasitskene non trova i 2 metri : A Shanghai (Cina) si è disputata la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati di una serata che ha regalato alcune prestazioni interessanti. 200 metri (femminile) – Ribaltone inatteso sul mezzo giro di pista dove si impone Shaunae Miller-Uibo, Campionessa Olimpica dei 400m e bronzo mondiale sulla distanza. La bahamense ha letteralmente dominato la gara con 0.4 m/s di vento contrario ...

L'inno dei Mondiali di Russia 2018 sarà Colors di Jason Derulo - VIDEO : Inno dei Mondiali Russia 2018: scelta la canzone Colors di Jason Derulo , feat. Maluma, come brano ufficiale della prossima Coppa del Mondo. Eccone il VIDEO ed il contenuto...

Mondiali calcio 2018 - i giocatori più pagati. Gli stipendi e i contratti pubblicitari. Che lotta tra Cristiano Ronaldo e Messi : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di ...

Mondiali Russia 2018 gruppo D : girone di ferro - l'Argentina avrà la meglio? - Ultime Notizie Flash : Mondiali Russia 2018 gruppo D: girone di ferro, l'Argentina avrà la meglio? Ecco la nostra analisi sul gruppo D

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Stati Uniti a valanga! Vince anche la Repubblica Ceca : I Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca entrano nel vivo. Oggi è cominciata la quinta giornata, con le classifiche che vanno delineandosi, tra qualificazione alla seconda fase e salvezza. Ha compiuto un discreto passo in avanti verso la qualificazione la Repubblica Ceca, ora terza nel girone A (Copenhagen). I cechi hanno battuto la Bielorussia, fanalino di coda, per 3-0, con i gol di Sulak, Horak e Repik, tutti nel primo tempo. La Francia, ...

