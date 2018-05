Monchi e il mercato | ' Quest' anno c' è più tranquillità'

Roma : Monchi - quest'anno mercato diverso : ... ora siamo più tranquilli, possiamo prendere le decisioni di mercato con più calma ma questo non cambia molto", ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport. "Abbiamo delle idee su come migliorarci, ...

Calciomercato Roma : Monchi al lavoro Video : Sono gia' molte le voci di mercato [Video] che girano sui social, testate giornalistiche, radio e tv. Dopo la vittoria di domenica contro il Cagliari, alla Roma basta poco per qualificarsi matematicamente alla prossima edizione dell'UEFA Champions League. A questo punto, il ds Monchi è gia' al lavoro per costruire quella che sara' la nuova Roma della stagione 2018/2019, con un occhio anche al futuro. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello ...

Calciomercato Roma : Monchi al lavoro : Sono già molte le voci di mercato che girano sui social, testate giornalistiche, radio e tv. Dopo la vittoria di domenica contro il Cagliari, alla Roma basta poco per qualificarsi matematicamente alla prossima edizione dell'UEFA Champions League. A questo punto, il ds Monchi è già al lavoro per costruire quella che sarà la nuova Roma della stagione 2018/2019, con un occhio anche al futuro. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il ...

Calciomercato Roma - alla scoperta di nuovi Under : tutti i nomi nel mirino di Monchi : Calciomercato Roma – La Roma è al lavoro per il finale di stagione ma a tenere banco è anche il futuro, si stanno valutando le strategie di mercato, in particolar modo Monchi è alla ricerca di nuovi talenti ‘alla Under’, diversi profili valutati nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ad un passo l’acquisto di Ante Coric, 21 anni, già nel giro della Nazionale croata, la trattativa ...

Roma - mercato baby : altri 6 nomi per Monchi : Dopo aver preso Gerson e Under, la Roma ha in mano Coric , Dinamo Zagabria, e sta trattando altri giovani talenti stranieri. Secondo la Gazzetta dello Sport , nel mirino del ds Monchi ci sono Kluivert , Ajax, , Marin , Standard Liegi, , Johansson , Malmoe, , Lafont , Tolosa, e Bianda , Lens, .

Mercato Roma - Monchi pensa a Bonaventura. C'è anche la Juventus : Il centrocampista del Milan è nel mirino della società giallorossa. Raiola vorrebbe portarlo via dai rossoneri

Monchi : 'Meglio terzi che in finale di Champions. Non scarto Balotelli. Su Dzeko e il prossimo mercato...' : Ha funzionato, ho continuato così: faccio colazione con i calciatori e con i magazzinieri, vado nel pullman con loro, sto nello spogliatoio, parlo con loro di politica o di amicizie. Il problema non ...

Roma - Monchi : 'Schick ha la fiducia di tutti. Mercato? Sappiamo già cosa fare' : Il ds della Roma Monchi parla a Premium Sport prima della sfida con la Spal: 'Liverpool? Saranno due gare importanti, ma dobbiamo dimenticarle e stare attenti qui al campionato. Non possiamo dimenticare che il campionato è quello più ...

Calciomercato Roma - Monchi : “arriva Balotelli? Ecco la verità” : Calciomercato Roma, i giallorossi in campo nella gara contro la Fiorentina, nel frattempo arrivano importanti indicazioni sul futuro da parte di Monchi ai microfoni di Premium Sport: “Proviamo sempre a lavorare per fare una squadra più forte ogni anno. Abbiamo una base importante e la partita di Barcellona, al di là del risultato ha mostrato che la Roma può farcela, sia nel presente che nel futuro. Ora pensiamo al presente perché abbiamo ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Balotelli? Ho parlato d'altro con Raiola' : Lo ha detto a Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi prima della gara contro la Fiorentina. Tutte le notizie di Calciomercato

Roma - Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi svela : “ecco il mio sogno per la prossima stagione” : “Dopo il sorteggio ho pensato che non siamo stati fortunati, ma subito dopo ci siamo concentrati su come preparare questa doppia sfida per ottenere qualcosa che quasi nessuno puo’ immaginare”. Sono queste le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, in un’intervista rilasciata a “Cadena Cope” dopo il sorteggio di Champions League, di fronte il Barcellona. “I favoriti sono loro ma questo non ...

Calciomercato - Monchi : 'Sogno di portare Rakitic a Roma' : ROMA - Si parte subito dalla prossima avversaria di Champions , il Barcellona . ' Dobbiamo prepararla nel migliore di modi e provare a fare qualcosa di difficile, qualcosa che nessuno immagina '. È il ...