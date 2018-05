Molto di quello che ho fatto lo devo a lei Trump omaggia sua madre | ma

“Dove va Gemma?!”. UeD : La furia di Tina. Maria De Filippi ha le idee Molto chiare : “La Galgani se ne va” - ma per la Cipollari non è affatto una buona notizia. Quello che la aspetta è da ‘brivido’ : Il pubblico segue Uomini e Donne da circa vent’anni. Maria de Filippi può realmente essere fiera di aver dato vita a un programma molto fortunato. Ma Queen Mary non si è certo seduta sugli allori e nel corso del tempo ha sempre portato delle novità che hanno dato nuova linfa vitale al dating show. A partire dallo scegliere Tina Cipollari come opinionista, individuandone fin da subito tutte le potenzialità. Poi ha introdotto il trono ...

"Perché lo scandalo Facebook colpisce Molto di più di quello Snowden"? : “Lo scandalo Cambridge Analytica/Facebook ci obbliga a confrontarci, così come quello sollevato dai documenti di Edward Snowden sulla sorveglianza governativa, con i compromessi che siamo disposti a fare sulla nostra privacy. Compromessi e sacrifici su cui non abbiamo ragionato abbastanza”, commenta ad AGI Alan Rusbridger, per 20 anni, fino al 2015, direttore del Guardian, inclusi quelli della collaborazione del quotidiano ...

Lancio piatto per Radical Heights : nonostante sia gratis - il picco di giocatori non supera di Molto quello di LawBreakers : Cavalcare l'onda, il trend del momento, spesso è la chiave per realizzare un prodotto di successo. Tranne che nel caso di Boss Key Productions, che non sta avendo fortuna con il suo Batte Royale free-to-play, Radical Heights, che al Lancio ha superato di soli 1000 utenti il picco di giocatori raggiunto da un'altra produzione dello studio, LawBreakers, un hero shooter che invece può essere acquistato alla bellezza di 29,99€.Come ricorda ...

Nani : 'I tifosi credono Molto in quello che posso fare' : 'Sono arrivato quest'anno e non ho avuto tante opportunità. Non sono riuscito a dare una gioia a questa tifoseria'. È la dura ma realistica analisi di Luis Nani sul suo apporto dato alla Lazio nella ...

Facebook è Molto peggio (o meglio) di quello che pensate : Lo scandalo Cambridge Analytica, dal punto di vista di chi lavora nel marketing online, può sembrare un'esagerazione. Non perché la faccenda dei dati ceduti in modo illecito alla società sia un fatto di lieve entità, piuttosto perché il risultato che si è voluto ottenere con quei dati non è nulla in confronto a ciò che si può fare legalmente e si è potuto fare, anche ...

Terzigno - lite tra la D’Urso e la sorella del killer in diretta. È successo durante il collegamento con Pomeriggio 5. Il botta e risposta è stato velenosissimo. Quello che si sono dette farà Molto discutere : durante la trasmissione Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è tornata sulla tragedia familiare di Terzigno, per farlo si è collegata in diretta con Annalisa Vitiello, la sorella di Pasquale che tiene subito a precisare la sua versione dei fatti: “Condanniamo Quello che ha fatto Pasquale, ma ripeto non è un mostro. Ha fatto un gesto che è da condannare ma il fatto che poi si sia tolto la vita dice molto”. Barbara chiede poi ...

“Le mutande proprio no - eh?”. La star nella bufera dopo la sua esibizione. Ai fan - infatti - non è sfuggito il dettaglio a luci (Molto) rosse. E non tutti hanno gradito quello show inaspettato : Un dilemma che sta tenendo con il fiato sospeso il popolo del web, alla ricerca evidentemente di emozioni forti. Che si è concentrato, in queste ultime ore, sulla biancheria intima di una star internazionale, chiedendosi se quest’ultima la indossi davvero o se non abbia sviluppato una certa allergia alle mutande, presentandosi senza anche di fronte al proprio pubblico. Tranquilli, la povera Belen non c’entra niente stavolta. ...

Donna si masturba sul treno - un uomo si avvicina e succede l’incredibile. Mentre era in viaggio vede una signora Molto ‘indaffarata’ così decide di ‘fare qualcosa’. Prende una bottiglietta e quello che fa è assurdo : “Cose dell’altro mondo…” : Al mondo ci sono 7,5 miliardi di esseri umani, è pertanto normale che accada di tutto. Fatti assurdi che ogni giorno si consumano e dei quali, in alcune occasioni, non vorremmo sapere assolutamente nulla. Shane Brennan è un uomo australiano proveniente dalla cittadina Wollongong, a sud di Sydney e mentre si trovava sul treno ha dato vita insieme a una sua degna compare a un siparietto allucinante. Il soggetto in questione, mentre si ...

“È lei la scelta di Nicolò Brigante” : la prova schiacciante nell’ultima puntata. Uomini e Donne - i giochi sono fatti. Tra Marta e Virginia - che sono Molto diverse - alla fine il tronista ha deciso : “Non c’è dubbio dopo quello che è successo in esterna” : Uomini e Donne, tempo di scelte. E infatti già si mormora che al trono classico stia per arrivare un sostituto di Nicolò Brigante. Già, il momento tanto atteso è arrivato anche per il tronista siciliano che siede accanto a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e, ultimo arrivato, Mariano Catanzaro. Due le corteggiatrici rimaste, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Le uniche che, sin dall’inizio del suo percorso, hanno stuzzicato la sua ...