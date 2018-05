Mirabelli | Donnarumma via se lo chiede

Milan - Mirabelli : 'Vogliamo tenere tutti i big. Donnarumma un patrimonio - speriamo resti con noi' : Europa raggiunta , ancora da confermare, però, il sesto posto, , il Milan già pensa all'estate che verrà. Sono cominciati i ragionamenti su come operare sul mercato, soprattutto sul fronte delle ...

Milan - " Mirabelli : "Non vendo i big. Donnarumma? Mi auguro che resti" : "Abbiamo raggiunto un primo traguardo: l'Europa. Ora dobbiamo difendere il sesto posto, poi apriremo un nuovo ciclo vincente per i prossimi anni". Massimiliano Mirabelli parla di presente ma ...

Calciomercato Milan - Reina vicino : tensione tra i Donnarumma e Mirabelli : Certamente un trattamento non da semplice riserva, che ha infastidito e non poco la famiglia Donnarumma: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Antonio e papà Alfonso non avrebbero ...