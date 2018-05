Mina è diventata bisnonna

Italia : il paese dove assumere una mamma a tempo indeterMinato diventata una notizia : "Comunica al capo di essere incinta e lui le fa un contratto a tempo indeterminato." È bastata questa concatenazione di fatti per suscitare l'interesse della stampa Italiana, che ha immediatamente legato i due eventi di per sé separabili (restare incinta e avere un contratto stabile) e sottolineato l'eccezionalità del caso. La stessa mamma, Delia Barzotti, dipendente dell'azienda triestina Cpi-Eng, si è definita ...