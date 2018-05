Milano | tavolo con Regione | apertura su Navigli e ipotesi fondo case popolari

meteoweb.eu

: RT @LegaSalvini: ?? Tavolo Lega - 5 Stelle a Milano, i lavori procedono! - dishy21 : RT @LegaSalvini: ?? Tavolo Lega - 5 Stelle a Milano, i lavori procedono! - FLAVIONEBENTIVE : RT @lumorisi: Qui Milano, tavolo Lega - 5 Stelle, i lavori procedono. Il Capitano ce la metterà tutta per cominciare a FARE! - FLAVIONEBENTIVE : RT @lumorisi: Milano, lavori del tavolo Lega - 5 Stelle per oggi conclusi, tanti nodi risolti, contratto a buon punto. Riprenderanno domani… -

(Di lunedì 14 maggio 2018), 14 mag. (AdnKronos) –, ridei, progetto della metro fino a Monza e cessione delle quote della Serravalle. Sono questi i quattro temi su cui si concentrerà la collaborazione tra laLombardia e il Comune di. Oggi un primo, da cui è emersa “sintonia e collaborazione”: il governatore Attilio Fontana e il sindaco diGiuseppe Sala concretizzeranno il dialogo nei prossimi tavoli ma ci sono passi avanti. Sul fronte, l’di lavoro è una soluzione nel medio-lungo termine che consenta di “omogeneizzare la gestione” dellecon la riduzione degli immobili sfitti come primo passo. Per raggiungere questo obiettivo è stata ipotizzata la creazione di uncomune alimentato dae Comune di. Per la Metro fino a Monza, l’di lavoro è partire con i ...