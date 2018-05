Milano chiede all' Europa un' altra agenzia

Raccolta differenziata - New York è nei guai e allora chiede aiuto a Milano : ... Torino e Padova " sono pronti a fare altrettanto intercettando parte dei 4,7 miliardi di incentivi messi a disposizione della comunità europea per avviare progetti di economia circolare. «Si ...

Fonsai - pg Milano chiede assoluzione per Paolo Ligresti da accusa falso in bilancio e aggiotaggio : Deve essere assolto anche in secondo grado Paolo Ligresti, figlio di Salvatore, imputato per falso in bilancio e aggiotaggio nell’ambito di un filone dell’inchiesta su presunti illeciti nella gestione del gruppo assicurativo Fonsai. Lo ha sostenuto il sostituto pg di Milano Celestina Gravina che, al termine della requisitoria, ha chiesto di confermare la sentenza di proscioglimento decisa nel dicembre 2015 dal gup di Milano Andrea Ghinetti. Un ...

Rinviati i concerti di Alice Merton a Milano e Roma - da aprile a giugno : come richiedere il rimborso dei biglietti : Saltano gli attesissimi concerti di Alice Merton a Roma e Milano: la nuova stella del pop europeo avrebbe dovuto esibirsi in due date nel nostro Paese, il 17 e il 18 aprile rispettivamente a Milano, al club Santeria, e Roma, al Teatro Quirinetta. La cantautrice tedesca avrebbe dovuto presentare il suo EP di debutto No Roots uscito per la Paper Plane Records, l'etichetta di cui è fondatrice, e distribuito in Italia da Artist First. Il suo ...

Renato Vallanzasca chiede libertà condizionale/ Tribunale Milano - equipe carcere Bollate : "è molto cambiato" : Renato Vallanzasca, la difesa chiede la libertà condizionale: ritorno in aula al Tribunale di Milano. carcere di Bollate, "è molto cambiato, non progredisce con altra detenzione"

Caso Ruby - pg di Milano chiede conferma condanne per Minetti e Fede : confermare la condanna per Emilio Fede e Nicole Minetti, imputati a Milano in uno dei filoni del cosiddetto Caso Ruby. Il pg Daniela Meliota, chiamata a rappresentare l'accusa nel processo d'appello ...

Caso Uva - pg Milano chiede riapertura dibattimento in appello : “Fu omicidio preterintenzionale” : La Procura generale di Milano chiede di riaprire il processo, davanti alla Corte d’Assise d’appello di Milano, con al centro il Caso di Giuseppe Uva, morto nel giugno 2008 a Varese, e che vede imputati due carabinieri e sei poliziotti, assolti in primo grado il 15 aprile 2016. Il sostituto pg Massimo Gaballo ha depositato una lista di testi che, a suo dire, dovrebbero essere sentiti nelle prossime udienze, anche se a decidere ...

Mps - procura di Milano chiede proscioglimento per Viola e Profumo : Da parte dei vertici di Mps, imputati a Milano nell'inchiesta sulla contabilizzazione non corretta nei bilanci della banca senese dei derivati Santorini e Alexandria, 'non c'è stata l'intenzione di ...

Tribunale di Milano - Berlusconi chiede riabilitazione/ Sgarbi lo aveva anticipato : vuole ricandidarsi : Silvio Berlusconi chiede riabilitazione al Tribunale di Milano: così può superare l'interdizione e candidarsi alle elezioni. La strategia del leader di Forza Italia per correre in politica

Milano : M5S chiede commissione per introdurre registro bigenitorialità : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Una commissione per introdurre il registro sulla bigenitorialità. Lo chiede il M5S in Comune a Milano. "Ieri ho voluto portare all'attenzione del Consiglio comunale la questione dell'introduzione del registro della bigenitorialità a Milano. Si tratta di uno strumento di

Milano. Al via la formazione lavorativa dei richiedenti asilo : Partirà il 3 aprile la prima edizione di P.A.N.E., il progetto per l’inclusione lavorativa dei richiedenti asilo promosso dal Comune

Ema : Milano in pressing su Parlamento Ue - Sala chiede e ottiene audizione : Roma, 21 mar. (AdnKronos) - Milano non si arrende e va in pressing sul Parlamento europeo per l'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), che, per via della Brexit, deve lasciare Londra. Dopo il voto di Strasburgo della settimana scorsa a favore di Amsterdam, oggi la commission