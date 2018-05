Milano | aggressione shock sul bus | feriti due dipendenti Atm

Milano - aggressione omofoba ai danni di un 18enne. La denuncia : “Io - picchiato perché indossavo questa giacca” : Andrea (nome di fantasia) è un attivista del gruppo Giovani dell’Arcigay di Milano. In piazzale Segesta, mentre stava andando alla fermata della metro insieme a due amici, è stato aggredito intorno alle 19.30 da un gruppo di sei ragazzi, probabilmente tutti minorenni. “Mi hanno spintonato, poi mi hanno sputato addosso e mi hanno insultato. Il motivo dell’aggressione? indossavo una giacca rosa. Me lo hanno pure detto: ‘Che ...

Milano - attivista 18enne denuncia aggressione omofoba : "Spinte e sputi da minori". Arcigay : "Gravissimo" : Il responsabile del gruppo Giovani bloccato e minacciato per strada in zona San Siro. La denuncia alla polizia

Milano - anziano preso a pugni in faccia per rapina : è in coma. Il video dell'aggressione fa il giro del web : Le telecamere di sorveglianza hanno registrato la scena. In manette un 29enne. La vittima ricoverata in rianimazione

Milano - anziano in coma dopo la rapina : arrestato un cittadino romeno. Le immagini choc dell’aggressione : Sono gravi ma stazionarie le condizioni dell’anziano aggredito tre giorni fa da un rapinatore e ricoverato in rianimazione, in coma, a Milano. L’aggressore gli ha sferrato dei pugni facendolo cadere rovinosamente a terra, sotto casa, davanti all’ingresso condominiale. Il rapinatore è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia: si tratta di un romeno di 29 anni, Chestor Caldararu. Nelle immagini riprese dalle telecamere del palazzo in via dei ...

Milano : portato in caserma un pregiudicato per aggressione in casa - movente passionale : Milano, 14 apr. (AdnKronos) – E’ molto probabilmente un uomo di 63 anni, pregiudicato, ad aver sparato questa mattina ai due rumeni nella loro abitazione. I carabinieri lo hanno accompagnato in caserma e, anche se il fermo non è stato ancora formalizzato, tutti gli indizi e gli elementi raccolti ascoltando i vicini di casa e una delle vittime porterebbero a lui. All’origine del gesto ci sarebbe una vendetta per motivi ...

Stupro e aggressione di una coppia a Milano : fermato un 25enne : Il terribile fatto è avvenuto nella periferia sud della città, in via Chopin , tristemente famosa per la cronaca per un fatto simile avvenuto nel 2005. Al vaglio degli inquirenti i filmati di una ...

Milano - colombiano fermato per l'aggressione a una coppia in periferia : Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L'uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte.

Milano - tenta l’aggressione a un leghista in via Bellerio : fermato. Il testimone : “Aveva un’accetta e inveiva contro i politici” : Un uomo armato di accetta avrebbe tentato di aggredire un dipendente della sede leghista di via Bellerio, a Milano. Tutto è accaduto poco dopo le 16.30. Secondo un testimone, che ha avvisato le forze dell’ordine, l’uomo, un italiano di una cinquantina d’anni, stava percorrendo la strada inveendo contro i politici, in particolare leghisti e si sarebbe accanito sulla vittima, che però è riuscita a scappare per chiedere aiuto al ...

Milano - tentata aggressione a leghista : 17.27 Un militante della Lega ha denunciato di essere stato vittima di un tentativo di aggressione con arma da taglio, in via Bellerio, davanti alla sede della Lega, a Milano. Una persona è stata fermata dai carabinieri. "Sono stato minacciato da un signore.Mi ha gridato:sei un leghista di m...a.Abbiamo discusso, poi ha tirato fuori un' ascia".I carabinieri confermano il fermo, ma non hanno trovato armi.

Milano : aggressione al McDonald's in pieno centro - due arresti (2) : (AdnKronos) - L'arresto è scattato per Abanoub Safwat Moawad Attia, 21 anni, e Mohamed Farah Mostafa Abdelghany, 22 anni, ritenuti responsabili in concorso con altri soggetti, al momento ignoti, del reato di lesioni gravissime aggravate dall’uso delle armi, per aver aggredito un uomo all'esterno del