Milano | a settembre prima edizione Green Week 2

Il primo Starbucks in Italia aprirà a settembre - in piazza Cordusio a Milano : Howard Schultz, presidente esecutivo della catena di caffetterie Starbucks, ha detto che il locale attualmente in fase di allestimento in piazza Cordusio a Milano aprirà a settembre. Schultz lo ha annunciato mentre era ospite di Seeds&Chips, l’evento sul cibo organizzato The post Il primo Starbucks in Italia aprirà a settembre, in piazza Cordusio a Milano appeared first on Il Post.