Milan | Gattuso ha fatto il miracolo | ma puntare al settimo posto è follia

Milan - Gattuso : 'Lasciamo tranquillo Donnarumma' : 'Non diamo le colpe sempre a Donnarumma, c'era il campo bagnato, non mi sembra abbia sbagliato, ha subito un colpo di testa da un metro - ha dichiarato il tecnico a Premium Sport -. Deve stare ...

Milan - Gattuso : 'Il 6º posto è fondamentale. Kalinic? A fine stagione faremo delle valutazioni' : Sesto posto aritmetico sfumato allo scadere: il Milan mastica si aggiudica l'Europa, ma a Bergamo mastica amaro e rimanda la qualificazione diretta in Europa League all'ultima giornata. Finisce 1-1 la ...

Milan - Gattuso : "Reagito al k.o. con la Juve. Gigio non ha sbagliato" : Classifica a parte, però, il tecnico rossonero voleva una reazione dopo lo 0-4 dell'Olimpico con la Juventus e la risposta è arrivata, come osserva lo stesso Gattuso a Premium Sport : "La reazione ...

Il Milan di Gattuso conquista l’accesso all’Europa League : Obiettivo centrato per il Milan di Gattuso: accesso all’Europa. Atalanta e Milan si sfidavano per un posto ai gironi di

Atalanta-Milan 1-1 : Masiello risponde a Kessie - Gattuso in Europa League : Il gol dell'ex Franck Kessie, una espulsione per parte, valanga di cartellini e il pareggio di Masiello al 92': succede di tutto sotto la pioggia di Bergamo, dove Atalanta e Milan chiudono sull'1-1. ...

Serie A Milan - i convocati di Gattuso per l'Atalanta : ok Biglia : MilanO - Seduta di rifinitura e convocazioni per il Milan , in vista del prossimo impegno di campionato, contro l' Atalanta , in programma domani, domenica 13 maggio, alle ore 18. Lucas Biglia ha ...

Calciomercato Milan - Gattuso via? Ecco il possibile erede : La bruttissima sconfitta subita nella finale di Coppa Italia contro la Juventus ha ridimensionato l'ambiente rossonero. Il tecnico Gattuso ha ammesso che, per evitare figure del genere, la squadra ha bisogno di tre o quattro giocatori di mentalità. La partita contro la Juventus, comunque, ha fatto anche traballare la panchina dello stesso Gattuso e il suo futuro, al momento, è tutt'altro che deciso. Se il Milan, infatti, non dovesse arrivare ...

Milan - Gattuso : 'Donnarumma non è tranquillo e si vede. Sul futuro...' : Ha fatto due errori ma ci sta nello sport ad alto livello. Ma il bello del calcio è avere subito un'altra possibilità e potersi rifare subito, cercare di farsi perdonare'. ANCORA SU DONNARUMMA: 'Del ...

Milan - GATTUSO/ “Non fasciamoci la testa. André Silva? Se vuole giocare me lo deve fare vedere in settimana” : MILAN, GATTUSO in conferenza stampa: "Gigio Donnarumma non è sereno per il mercato, se mi cacciano vado in pescheria". Le parole del tecnico rossonero in vista dell'Atalanta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:05:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Troppe voci su Gigio. Non è tranquillo : sta pagando tutto" : Lo sport è bello perché da' subito un'altra possibilità per rifarsi. Vi dimenticate che stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni, in generale ci ha messo anche qualcosa del suo, ma occorre ...