Mester | Fed | | Usa rischiano di perdere il controllo su debito

Per Mester - Fed - appropriato proseguire nel rialzo dei tassi : "Se l'economia evolverà come prevedo, credo che ulteriori aumenti graduali dei tassi saranno appropriati quest'anno e il prossimo", ha dichiarato giovedì, parlando presso la University of Pittsburgh. ...

Mester - Fed - sostiene ulteriori rialzi tassi in 2018 e 2019 : "Sto monitorando gli sviluppi e anche se vedo rischi per l'outlook, in questa fase non mi hanno portato a cambiare le mie prospettive per l'economia globale", ha dichiarato parlando lunedì alla ...