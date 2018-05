Melania Trump in ospedale | è stata operata a un rene

Melania Trump operata a un rene. La Casa Bianca : «Patologia benigna - in ospedale per una settimana» : 'La first lady non vede l'ora di una sua piena ripresa per continuare il suo lavoro a sostegno dei bambini ovunque nel mondo'.

Washington, 14 mag. (AdnKronos/Dpa) – La first lady Melania Trump è stata sottoposta ad un intervento al rene per una patologia "benigna", come rende noto la Casa Bianca. La 48enne moglie del presidente Donald Trump è stata operata al Walter Reed National Military Medical Center, alle porte di Washington, nella mattinata e rimarrà ricoverata per tutta la settimana.

Melania Trump ha subito un'operazione a un rene. Lo ha reso noto a sorpresa la Casa Bianca, parlando di una patologia "benigna".L'intervento - si spiega - è avvenuto con successo e la first lady americana dovrà rimanere ricoverata in ospedale probabilmente per il resto della settimana.Il comunicato della Casa Bianca parla di trattamento di embolizzazione, una procedura poco invasiva che serve a fermare una emorragia.

