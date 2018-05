androidworld

: Meizu 15 scatta eccellenti foto in ogni condizione: ve lo assicura National Geographic! (foto)… - Modifycando : Meizu 15 scatta eccellenti foto in ogni condizione: ve lo assicura National Geographic! (foto)… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) In particolare, Michael Yamashita " vero veterano dellagrafia per il più celebre network naturalistico " si è portato con sé il dispositivo in giro per il mondo , affiancandolo alla sua fidata ...