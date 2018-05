' Mea culpa' Giorgi | reintegrata da Fit

Milan - Donnarumma fa Mea culpa : “capita di sbagliare” : Il Milan è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Coppa Italia contro la Juventus, prestazione da dimenticare del portiere Donnarumma che fa mea culpa: “Il ruolo del portiere è così, capita di sbagliare, ma volto subito pagina. È normale la delusione, ma bisogna andare avanti perchè ci giochiamo due partite molto importanti. Con tanta voglia di fare e di dimostrare le mie qualità. Sicuramente siamo tutti molto delusi. Ci tenevamo ...

Inter-Juventus - Spalletti fa Mea culpa : “ho sbagliato i cambi” : ”I cambi sono sbagliati, me ne prendo la responsabilità. Volevo sostituire Perisic che aveva chiesto il cambio. Poi mi ha detto che ce la faceva e c’era da fare partita difensiva, cosi’ ho deciso di sostituire Icardi con Santon’‘: Luciano Spalletti risponde così a una domanda sulla sostituzione Icardi-Santon che ha condizionato il derby d’Italia, vinto dalla Juventus. L'articolo Inter-Juventus, Spalletti fa ...

SCUOLA/ Violenza in classe - i Mea culpa che qualcuno deve fare (al Miur) : Il "Patto di corresponsabilità educativa fra SCUOLA e famiglia" varato da Fioroni ha dieci anni e non è servito a nulla. Da dove ricominciare e come. GIORGIO RAGAZZINI (Gruppo di Firenze)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Tre condizioni per mettere in moto gli studenti, di R. PaggiSCUOLA/ Susanna Tamaro e papa Francesco, senza un incontro vivo i giovani "muoiono", di G. Sponza

Milan-Benevento 0 a 1 - il Mea culpa di Gattuso : “Interpretazione della partita imbarazzante. Colpa mia” : “Il Benevento gioca bene e io ieri ero molto preoccupato per l’organizzazione di questa squadra. Oggi abbiamo perso nei primi trenta minuti e la responsabilità più grande è la mia”. Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel post gara di Milan-Benevento, finita 1-0 per gli ospiti, mostra tutta la sua delusione per la clamorosa sconfitta. “Il Benevento con 5 passaggi andava in porta e non ci ha fatto capire nulla. ...

'Mea culpa' e provocazioni - Marquez : 'Sbaglio e imparo. Rossi ha paura? Io no' : Il campione del mondo ha seguito il copione, richiesto da Dorna e Fim, ma ha anche punzecchiato il "Dottore". "Rossi ha paura? Io, no" "Sono spaventato quando mi trovo in pista con lui. E' pericoloso ...

Facebook debole al Nasdaq dopo il Mea culpa di Zuckerberg : Teleborsa, - Discesa moderata per Facebook, che cede lo 0,28% dopo la testimonianza del fondatore Mark Zuckerberg al Congresso e in attesa dell'audizione odierna alla commissione Energia e Commercio ...

Facebook debole al Nasdaq dopo il "Mea culpa" di Zuckerberg : Discesa moderata per Facebook , che cede lo 0,28% dopo la testimonianza del fondatore Mark Zuckerberg al Congresso e in attesa dell'audizione odierna alla commissione Energia e Commercio della Camera. ...

Il Mea culpa di mister Facebook in Senato - Zuckerberg : «Ho fatto tanti errori. Ora taglia anti-abusi» : NEW YORK La giornata di ieri è stata forse tra le più simboliche nella storia di Facebook. Non solo perché Mark Zuckerberg è salito per la prima volta a Capitol Hill, in...

Zuckerberg fa Mea culpa : «Mi dispiace»| : Il co-fondatore e Ad di Facebook in audizione al Congresso americano per la questione di Cambridge Analytica e per il furto dei dati degli iscritti

Mea culpa Zuckerberg : «Sì a nuove norme sulla privacy ma non siamo un monopolio» : Zuckerberg ha ascoltato con calma le accuse, promesso riforme e senso di responsabilità in futuro e ammesso “errori. Non abbiamo avuto un approccio sufficientemente ampio alla nostra responsabilità”. Al centro della polemica ha messo se stesso: “è stato un mio errore e me ne scuso”. ?Davanti ai senatori statunitensi il Ceo di Facebook ha negato la vendita di dati degli utenti a soggetti attivi nella pubblicità...

Zuckerberg fa Mea culpa : «Mi dispiace» : Il co-fondatore e Ad di Facebook in audizione al Congresso americano per la questione di Cambridge Analytica e per il furto dei dati degli iscritti

Facebook : Mea culpa di Zuckerberg al Congresso : 'Ho sbagliato' : 'Mentre Facebook è cresciuto, le persone di tutto il mondo hanno ottenuto un nuovo potente strumento per rimanere in contatto con le persone che amano, far sentire la propria voce e costruire nuove ...

Zuckerberg è pronto a fare “Mea culpa” : Il co-fondatore e Ad di Facebook in audizione al Congresso americano per la questione di Cambridge Analytica e per il furto dei dati degli iscritti

Datagate Facebook - Zuckerberg pronto a fare Mea culpa : Le audizioni saranno trasmesse in streaming sui siti delle Commissioni interessate. ANSA - 09-04-2018 16:38