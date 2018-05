Max Allegri si gode il settimo scudetto di fila della Juve

Ambra Angiolini in Radio : “Come va con Max Allegri”?/ La replica - “Bisogna per forza parlare di fidanzati?” : Ambra Angiolini sbotta in Radio alla domanda su Massimiliano Allegri: “Come va?”. Baci a colazione fra i due fidanzati, immortalati da Chi durante una tenera colazione a Milano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:37:00 GMT)

Moggi bacchetta Allegri : "Max dovrebbe ringraziare Spalletti" : Luciano Spalletti è passato dall'essere eroe a colpevole nel giro di pochi minuti, mentre la sorte opposta è capitata a Massimiliano Allegri. La Juventus è riuscita a ribaltare il risultato del Meazza contro l'Inter e si è rimessa a quattro punti dal Napoli di Sarri, crollato sul campo della Fiorentina. In tanti hanno criticato Spalletti per i cambi ma c'è chi anche se l'è presa con Massimiliano Allegri: questa persona è Luciano Moggi.L'ex ...

Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea : Max detta le sue regole per ricostruire la Juve : Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea: Max detta le sue regole per ricostruire la Juve Il Real Madrid (al netto di una partita di ritorno ancora da giocare al Bernabeu e di un’impresa quasi impossibile) ha fatto da spartiacque. La Juve, è vero, viaggia verso il settimo scudetto consecutivo (Napoli permettendo, ovviamente), ed è […]

JUVENTUS - ALLEGRI AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

La squadra di Max Allegri con la testa al Real Madrid Video : La Juventus lotta su più fronti [Video]. Non solo il campionato di Serie A, anche la Champions league. Dopo #Juventus-#Milan di stasera, la squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri sara' impegnata nelll'andata dei quarti di finale contro il #Real Madrid, martedì 3 aprile, alle 20,45. Ritorno fissato l'11 aprile, alla stessa ora, in terra spagnola. Martedì sara' anche la volta di Siviglia-Bayern Monaco. Mercoledì 4 si giocheranno ...

Max Allegri si aggiudica la panchina d’oro 2016-’17 : Superati Gasperini e Sarri. Max Allegri è il vincitore della panchina d’oro 2016-’17. Per il tecnico della Juve è la

Il Psg ci prova per Allegri - ma Max vuole un altro ciclo con la Juve : TORINO - Massimiliano Allegri è di nuovo nel mirino del Paris Saint Germain che, a più riprese, ha pensato al livornese e adesso che sta seriamente cercando un erede del siluratissimo Emery, sembra ...

Juventus : Max Allegri e la forza dei numeri : TORINO - Massimiliano Allegri è stato di parola. Anzi, ha saputo fare di più. 'In tre partite possiamo dare la mazzata al campionato' , aveva detto il tecnico della Juventus dopo Londra. Ne sono ...

Pronti a tutto per Max - l'Europa vuole Allegri : l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : I tabloid inglesi scrivono di contatti avviatissimi per il dopo Wenger con il tecnico della Juve ma anche a Parigi si prepara la sostituzione di Emery

La Signora e il suo Max - reali Allegri d'Inghilterra : dal nostro inviato a LondraLa Signora di Wembley ha il suo re: Massimiliano Allegri, nella notte più affascinante sul palcoscenico di un teatro storico, rimette un po' a posto i conti con la sua di storia. Quella di un condannato a non convincere mai fino in fondo. La Juve gioca male, come contro il Tottenham, è il principale atto di accusa di detrattori incalliti che cercano in ogni modo di offuscare il regno di Max che ha il merito di ...

Juventus - Allegri tiene vivo il sogno Triplete/ Il capolavoro del Conte Max - fra bravura e fortuna : Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:51:00 GMT)