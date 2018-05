Matteo Salvini | telefonata di cortesia a Silvio Berlusconi | ' Chi è il terzo uomo'

Vittorio Feltri e il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Tranquilli - sarà solo un governo del c***' : Per cui stai calmo Fabrizio, purtroppo qui non abbiamo neppure i sovranisti, magari li avessimo e rivendicassero il nostro diritto a decidere la politica di casa. In questo momento vedo intorno a me ...

Matteo Salvini : 'Entro stasera daremo il nome del premier politico a Sergio Mattarella' : Un solo nome per il premier, e sarà politico . Matteo Salvini annuncia che M5s e Lega stanno raggiungendo la quadra per individuare il presidente del consiglio da presentare al Capo dello Stato Sergio ...

Matteo Salvini 'costretto a farlo'. Gola profonda dal centrodestra : così verrà giù tutto : 'Sono condannati a sposarsi', Matteo Salvini e Luigi Di Maio . La profezia è di Ignazio La Russa , consigliere di Giorgia Meloni , ma il commento è di Augusto Minzolini , retroscenista principe del ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il depistaggio : 'Non rientriamo più' - ecco dove sono - e di cosa stanno parlando - : Il depistaggio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I leader di Lega e M5s si stanno ancora vedendo, ma non al Pirellone come previsto ma, da quanto apprende l'agenzia Adnkronos, nello studio di un ...

Luigi Di Maio - entrata a gamba tesa su Matteo Salvini al tavolo delle trattative : 'Tu premier? Sai che Mattarella...' : L'impegno di Matteo Salvini e Luigi Di Maio è quello di presentare il nome del premier al presidente Sergio Mattarella entro domenica sera, per poi discutere la squadra dei ministri e il programma ...

Renato Brunetta - l'attacco contro Matteo Salvini : 'Fa il taxista di Di Maio' : 'La decisione vale un immediato salto potenziale in termini di punti. Diciamo che ci riporta tranquillamente sopra il 20 per cento, secondo me intorno al 25 '. Renato Brunetta quantifica la ...

Matteo Salvini : 'O si chiude o alzo le braccia'. Oggi nuovo incontro al Pirellone : 'Domani , Oggi 13 maggio, ndr, o si chiude , oppure alzo le braccia '. Matteo Salvini è 'ottimista' ma dopo l'incontro al Pirellone con Luigi Di Maio e le delegazioni dei due partiti, Lega e M5s, sarà ...

La Lega di Matteo Salvini cede : Luigi Di Maio sarà premier : Inspiegabile il comportamento di Matteo Salvini. Ha tradito l’alleanza di centrodestra. Si è elevato a difensore di Luigi Di Maio.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il problema del premier terzo. M5s - il brutto sospetto : 'Lui no - si venderebbe subito' : Caccia al premier terzo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedranno oggi a Milano, e forse ripeteranno il vertice anche domenica per trovare la quadra sul governo di M5s e Lega . In ballo, più che il ...

Giorgia Meloni delusa da Matteo Salvini. Fdi smaschera Luigi Di Maio : “Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio. Nel corso dell’incontro cordiale durato quasi un’ora e mezza Luigi di

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

Sergio Mattarella - i dubbi del Quirinale sul contratto di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : cosa manca : Tra M5s e Lega tutto fatto. Tranne il contratto di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al di là delle ironie, la riunione-fiume di giovedì tra i grillini Luigi Di ...

Luigi Di Maio - il retroscena clamoroso. La ridicola offerta a Matteo Salvini : 'Io premier - e tu...' : Un grosso problema per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : si chiama premier . È difficile la quadra per individuare il 'nome terzo' da piazzare a Palazzo Chigi senza scontentare Quirinale , Lega e M5s . ...

Luigi Bisignani sapeva tutto : quando Gianroberto Casaleggio gli disse - 'sarà governo Lega-M5s'. E ora su Matteo Salvini... : Luigi Bisignani lo aveva detto e scritto già nel 2005: il governo? Sarebbe stato Lega-M5s , proprio quello che sta succedendo in questi giorni. E Bisignani ne scrive su Il Tempo , ricordando quanto ...