Matteo Renzi vuole il congresso subito | è di nuovo scontro nel Pd

'La peggior disgrazia possibile' - la tremenda profezia del Big : che fine - brutta - farà Matteo Renzi : Inizia così il vaticinio del Divino Otelma a la Zanzara su Radio 24 sul futuro della politica italiana. "Costui farà una gran brutta fine', annunzia Otelma, 'è un incrocio tra Erdogan, Putin e il ...

Genitori di Matteo Renzi - fatture false : chiesto rinvio a giudizio | : La Procura di Firenze ha chiesto il processo per i Genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'accusa per i due è di emissione di fatture false da parte di loro aziende. L'avvocato dei ...

Scuola - Matteo Renzi : ‘Governo Lega-M5S? Adesso voglio vedere che coraggio avrete…’ : Matteo Renzi torna in scena all’indomani del probabilissimo accordo (a questo punto) tra Lega e M5S per la formazione di Governo: l’ex Presidente del Consiglio ha riservato diverse ‘stilettate’ all’intesa Di Maio-Salvini e non poteva essere altrimenti. ‘Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all’Europa – scrive Renzi su Facebook – Probabile, dico io. Aggiungo: non piace ...

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli - genitori di Matteo Renzi - per un caso di false fatture : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, in un processo per false fatture. Secondo l’accusa, le aziende della famiglia Renzi avrebbero emesso fatture per lavori mai svolti, The post La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, per un caso di false fatture appeared first on Il Post.

Tiziano Renzi accusato di emissione di fatture false/ Pm di Firenze : rinvio a giudizio per genitori di Matteo : Tiziano Renzi accusato di emissione di fatture false. Pm di Firenze: rinvio a giudizio per genitori di Matteo. Nel mirino degli inquirenti un assegno del valore di 200mila euro(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:49:00 GMT)

