Massacro a Gaza | festa a Gerusalemme per l’ambasciata Usa Israele | mons Faltas | “mai

GERUSALEMME - INAUGURATA AMBASCIATA USA : 52 MORTI A GAZA/ Abu Mazen conto Israele : “Un Massacro” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 41 MORTI e scontri a GAZA: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:54:00 GMT)