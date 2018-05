Martina | programma Lega-M5S da 65-100 mld è propaganda e rischio

Governo : Martina - programma M5S-Lega da 65-100 mld è propaganda : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Ipotizzare come stanno facendo Lega e Cinque Stelle di potere reggere l’equilibrio dei conti dello Stato con un programma da 65-100 miliardi di euro è un’operazione di autentica propaganda ma anche un grande rischio per il Paese se si fanno i conti con serietà. Se poi si ipotizzano addirittura mega condoni siamo ben oltre”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico, ...

Programma Lega-M5s - il Pd contro il condono. Martina 'Passo indietro drammatico' : ROMA - Maurizio Martina non si sente Goldrake, il celebre cartone giapponese sul robot supereroe. In vista dell'Assemblea del Pd del 19 afferma a Rtl 102.5 che 'c'è bisogno del lavoro di tutti', per ...

Popcorn a parte - qual è il programma del Pd di Martina? : Alcuni giorni fa in tv scorrevano le immagini di un TG2 Ring del 1977 con Ugo La Malfa che accusava il Pci e la Dc di populismo. Rivendicando per il Partito repubblicano, di cui La Malfa era segretario, il vessillo del rigore. L'unico metodo per risollevare le sorti finanziarie dell'Italia, allora in piena crisi petrolifera.Questo flash back lo ricordo al reggente del Pd Martina. Che da qualche settimana agita con energia lo spauracchio del ...