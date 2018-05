Martina | preoccupato dalle scelte di Lega e M5S

Martina : “Sono preoccupato” : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Sono preoccupato quando si compone l’ipotesi di un’alleanza di governo tutta giocata su una capacità di spesa insostenibile per lo Stato”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina, ospite questa mattina a ‘Radio Anch’io’ su Radio Raiuno, in merito alla trattative in corso tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un esecutivo ...