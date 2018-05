Maria De Filippi | Uomini e donne e il nuovo caso Mariano Catanzaro | la gravissima doppia

Maria De Filippi - il gesto mai visto alla finale dell'Eurovision Song Contest : È durata meno del previsto la sesta puntata del serale di Amici . La trasmissione di Canale 5 è terminata, infatti, pochi minuti dopo la mezzanotte. Maria De Filippi non ha spiegato esplicitamente il ...

“Pretendo la verità”. Uomini e Donne - Maria De Filippi furiosa con il tronista. Le voci su di lui non sono per niente belle e c’è chi chiede di cacciarlo : Una nuova burrasca è pronta ad abbattersi su Uomini e Donne. Maria De Filippi sarebbe furiosa e non le avrebbe mandate a dire al tronista che, con i suoi atteggiamenti, rischia di gettare discredito sul programma già negli anni scorsi al centro di critiche. A sollevare un polverone è uno dei protagonisti più amati del momento Mariano Catanzaro. La redazione del programma di Maria De Filippi ha ricevuto una segnalazione sul simpatico tronista ...

Il gesto di Maria De Filippi durante la finale dell'Eurovision Song Contest : È durata meno del previsto la sesta puntata del serale di Amici. La trasmissione di Canale 5 è terminata, infatti, pochi minuti dopo la mezzanotte. Maria De Filippi non ha spiegato...

Gossip : Maria De Filippi mette in imbarazzo Emma Marrone - ecco perché Video : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez [Video]: le due, ...

Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e donne - una segnalazione fa infuriare Maria De Filippi : A Uomini e donne le segnalazioni su Mariano Catanzaro continuano ad arrivare. L'ultima lo vede in atteggiamenti intimi insieme a una ragazza, esterna al programma. Come la prenderà Maria?(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:20:00 GMT)

'Vuoi Scommettere?' ospiti prima puntata 17 maggio : Nek e Maria De Filippi : 'Vuoi Scommettere?' ha svelato i nomi degli ospiti della prima puntata del 17 maggio. Michelle Hunziker torna in televisione in prima serata su Canale 5 per la prima volta dopo il Festival di Sanremo con la nuova versione del programma di successo di Rai Uno che per molti anni venne condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Per questa nuova avventura televisiva, la showgirl svizzera avrà al suo fianco la figlia Aurora. Sono già disponibili ...

Amici di Maria De Filippi - ecco perché Bianca Atzei ha rinunciato : Bianca Atzei ha rinunciato ad Amici. perché? Lo ha spiegato lei stessa con una lunga intervista a Domenica Live, durante la quale Barbara d'Urso le ha fatto tante domande interessanti: la maggior parte, ovviamente, sono state rivolte per scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata (e il vero motivo per cui si è lasciata con Max Biaggi), altre ci hanno permesso invece di conoscere meglio questa cantante, quali sono stati i segreti dell'Isola ...

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Marta Pasqualato sarà una nuova tronista di Uomini e Donne 2018-2019? A settembre, tra i protagonisti del trono Classico, potrebbe esserci l'ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che alla fine ha scelto Virginia Stablum preferendola a Marta. Proprio per questo motivo, molti stanno pensando che alla non scelta potrebbe essere proposto il trono per settembre 2018, come è successo già ad altri ex corteggiatori non scelti, e quindi è inevitabile che ...

Amici 2018-2019 concorrenti - ballerini e cantanti in tutta Europa : il sogno di Maria De Filippi : I sogni di Maria De Filippi volano altissimi: i concorrenti di Amici 2018-2019 saranno ballerini e cantanti provenienti da tutta Europa! Nell'edizione che si avvia alla conclusione abbiamo avuto un piccolo anticipo di un Amici internazionale, ma pare che sia stata solamente una prova: Maria vuole fare le cose ancora più in grande, non si accontenterà di avere nella sua scuola dei talenti provenienti dall'estero, come abbiamo visto in questa ...

Amici batte l'Eurovision : boom di ascolti per Maria De Filippi : Nell'eterna lotta agli ascolti Rai 1, Eurovision, e Canale 5 , Amici, si contendono il podio della domenica. Con il 21,37% di share 'Amici' è stato il programma più visto di ieri totalizzando 4.290.

Maria De Filippi - Amici chiude in anticipo : 'Stasera siamo tutti italiani'. Gesto clamoroso : cosa c'è dietro : Gesto clamoroso ad Amici , la scelta di Maria De Filippi da applausi è un regalo, non richiesto, alla Rai nel nome dell'Italia. Il talent di Canale 5 stravince la sfida degli ascolti ma a far ...

Maria De Filippi - Amici e Alessandra Amoroso : il retroscena - perché ha lasciato dopo solo 4 puntate : Ha lasciato Amici di Maria De Filippi dopo solo 4 puntate. L'addio, commosso, di Alessandra Amoroso nelle vesti di giurato esterno al reality che l'ha lanciata ha fatto parlare molti suoi fan. ...