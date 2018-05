Manifesto prolife a Roma | cosa c’entra l’aborto con lo sterminio delle donne?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) Quando eravamo piccole, noi degli anni Settanta, le nostre nonne ancora ci dicevano di non mettere la minigonna per non incappare nel maniaco di turno. “Te la vai a cercare”. Quante volte abbiamo sentito questa frase e quante volte la sentiamo ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, magari sussurrata dai “malpensanti” di fronte alla conta oscena diviolentate o uccise. Se l’è cercata. Come se, rispetto alla brutalità di uomini che sarebbe un complimento definire animali, la responsabilità fosse anche nostra. Sono le frasi dette a mezza bocca, in famiglia o tra i tavolini di un bar, che nessuno potrebbe mai pronunciare ad alta voce. Fino a oggi. 14 maggio 2018. Sui muri della capitale appaiono dei nuovi manifesti: un pancione sullo sfondo e, a caratteri cubitali, la scritta “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo. #stopaborto”. Avete letto ...