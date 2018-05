Manie metropolitane | quel piccolo genio di James Purdy

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) Non era mai riuscito ad avere carattere. Stava sempre per fare qualcosa o cominciare qualcosa ma, non avendo carattere, si fermava sempre ai preliminari. ‘Che cosa gliene frega a loro se hai carattere o no?’ voleva sapere Maud. Da quasi un anno Maud portava sempre il busto mapomeriggio non l’aveva e, essendo pieno giorno, Lafe poté rendersi conto di come fosse diventata grassa e che seni incredibilmente pesanti sporgessero dala pelle piena di pieghe. Si stupì, a pensare per quanto tempo era stato responsabile per una donna così grossa. La vista dei suoi seni tremendi lo fece sentire ancora più esausto e impreparato per il futuro. Scrittore pressoché sconosciuto, icona dell’underground statunitense, suo malgrado,è autore di ungioiello: Non chiamarmi con il mio nome (traduzione di Floriana Bossi, introduzione di David Means; ...