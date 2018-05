Mancini è il nuovo ct azzurro

Mancini ha firmato : nuovo Ct della Nazionale : Roberto Mancini è il nuovo Ct della Nazionale italiana. L'ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo si è svincolato dal club russo e ha già firmato per gli azzurri. Domani sarà presentato in conferenza ...

L'Italia ha il suo nuovo ct : ufficiale Roberto Mancini fino al 2020 | Foto : Roberto Mancini è sempre più vicino alla panchina del L'Italia . Dopo la risoluzione ufficiale del contratto con lo Zenit di San Pietroburgo e l'ultimo match di campionato, il tecnico è sbarcato a Roma in tarda mattinata. "Sono contento di essere in Italia: domani vediamo quel che accadrà...", ha dichiarato il Mancio, rispondendo alle numerose domande sul suo futuro alla guida della nazionale azzurra.

L'ex allenatore di Inter e Manchester City ha firmato un contratto con la FIGC: verrà presentato domani a Coverciano