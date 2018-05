Mamme che lavorano | i sensi di colpa più diffusi

Rachele - Karen - Thalia e le altre : "Noi Mamme ai tempi di Facebook" : Spiegare i vantaggi del web ma anche gli svantaggi, commentando insieme le notizie di cronaca attinenti all'argomento e che purtroppo oggi come oggi non mancano mai. L'uso dei social sia da parte dei ...

"Storie sul legame padre-figlio? Vorrei vedere videogiochi che parlino di Mamme toste quanto Kratos" : God of War è uno dei videogiochi di maggior successo del 2018 e forse di quest'intera generazione, e uno degli aspetti più apprezzati dal gioco è sicuramente il particolare rapporto che lega i due protagonisti, Kratos e Atreus, padre e figlio.La funzione genitoriale è sempre più presente nei videogiochi in questi anni, un fenomeno che a detta di Rhianna Pratchett, sceneggiatrice degli ultimi capitoli della serie Tomb Raider, è da attribuirsi al ...

Libri di Mamme e trichechi : Domenica prossima è la festa della mamma, di chi mette al mondo ma anche di chi accoglie. Per le madri adottive, o che magari attendono di esserlo, esce in questi giorni Dove nasce l'amore , Edizioni ...

Pianeta donna : visite senologiche gratuitamente per le giovani Mamme : visite senologiche gratuite per le donne trai 20 e i 45 anni, con accertamenti diagnostici di prevenzione del tumore al seno e all’ovaio in donne con mutazione eredo-familiare dei geni BRCA 1 e 2. Ad organizzare il progetto «Pianeta donna», con iniziative gratuite di educazione sanitaria, di prevenzione e di diagnosi precoce, è una squadra che vede in prima fila Associazione House Hospital onlus, Osservatorio Regionale Oncologico in ...

"I nostri figli esistono e devono poter dormire tranquilli. Subito una legge che riconosca loro due Mamme o due papà" : Per Marilena Grassadonia sono giorni frenetici e pieni di speranza. La presidente dell'associazione di genitori omosessuali Famiglie Arcobaleno sta seguendo gli ultimi preparativi della tradizionale Festa delle famiglie, quest'anno in programma il 5 e il 6 maggio in nove città italiane e da Nord a Sud cresce il numero dei sindaci favorevoli a registrare all'anagrafe dei loro Comuni i bimbi di coppie omosessuali, senza l'intervento dei ...

Malattie genetiche rare - il 5 e 6 maggio Telethon e Uildm in piazza per raccogliere fondi. Testimonial le Mamme : Una campagna a favore della ricerca scientifica che parla delle ‘mamme rare’ e dell’impegno che mettono nelle sfide di ogni giorno. Il 5 e il 6 maggio in più di 1.600 piazze in tutta Italia i volontari di Fondazione Telethon, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, Avis, Anffas e Unpli distribuiranno biscotti a forma di cuore per una donazione minima di 12 euro che servirà a sostenere la campagna ‘Io per lei’ a favore della ricerca ...

Ivrea. Tra ostacoli - auto e buche la dura vita delle Mamme : Andare in giro con il passeggino diventa in molte occasioni un'odissea snervante Strisce pedonali poco visibili e automobilisti che accelerano invece di fermarsi

Spelacchio fatto a pezzi in Trentino. Iniziati i lavori per la casetta di legno che verrà donata alle Mamme di Roma : Spelacchio lotta insieme a noi. L'abete rosso, diventato l'albero di Natale più sfortunato e più famoso della storia di Roma, è tornato nella sua terra, in Val di Fiemme, in Trentino, dove la segheria della Magnifica Comunità di Fiemme lo ha fatto a pezzi per trasformarlo nella "Baby little Home", la casetta in legno che sarà poi donata alla Capitale e che consentirà alle mamme di accudire i propri ...

Reddito di inclusione - chi lo ha chiesto in Italia? Anche le Mamme sole : Centodiecimila famiglie (comprese le madri single) per un totale di 317mila persone. Sono quelle che hanno avuto diritto al Reddito di inclusione (non quello di cittadinanza proposto nel programma del Movimento 5 Stelle) nei primi mesi di attività del sistema che concede un contributo economico alle famiglie in difficoltà. L’Osservatorio statistico INPS ha presentato i primi dati dando un quadro nazionale. I fondi sono andati per lo più al Sud. ...

Ricerca - smascherate le tante facce del tumore alla Mammella : Roma, 4 apr. , askanews, Ci sono tumori alla mammella particolarmente insidiosi, dalla diagnosi tardiva e per i quali non è ancora stata individuata una terapia specifica. Uno studio, pubblicato su '...

Ricchezza - grandi differenze di genere. E vergogna migliaia licenziamenti neoMamme. Vicende taciute : Le donne sono ancora molto lontane dalla Ricchezza degli aumenti, il divario è ancora alto. Ma ci sono tanti ulteriori problemi.

Inps - premio nascita alle Mamme straniere/ Milano - Bonus 800 euro a tutte : ecco perchè : Il Bonus nascita da 800 euro erogato dall’Inps va dato anche alle mamme straniere. La Corte di Appello di Milano ha confermato il contenuto dell’ordinanza precedente(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:21:00 GMT)