Maltempo | neve in Valtellina e Valchiavenna 

Maltempo - ciclone islandese sull’Italia : neve a Sestriere : Maltempo, ciclone islandese sull’Italia: neve a Sestriere È arrivata nel weekend la seconda perturbazione del mese di maggio che proviene dal Nord Europa. Instabilità, temporali e temperature sotto le medie. In Piemonte torna a nevicare - LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo Francia : fino a 50 cm di neve in montagna e temperature invernali a poco più di un mese dall’estate : A poco più di un mese dall’estate, 3 dipartimenti del sud-est della Francia sono stati posti sotto allerta arancione oggi, 14 maggio, a causa del rischio di neve e ghiaccio: si tratta di Lozère, Alta Loira e Ardèche. Su questi dipartimenti si attendono accumuli di neve di 5-10 cm intorno ai 1.000 metri di altitudine, fino a 30 cm sui 1.100 metri. La Francia è al contrario in questi giorni: mentre il tempo è relativamente mite al nord, il sud è ...

Maltempo in Francia : pioggia a freddo a Parigi - neve in 3 dipartimenti : In pieno mese di Maggio, a Parigi si registra un calo delle temperature e pioggia, neve e ghiaccio nella Lozere, nell’Ardeche e nella Loira: solo le regioni a nordovest sono risparmiate dal Maltempo. Piove su gran parte della Francia: nel nordest si registrano veri e propri nubifragi, mentre nevica sul Massiccio centrale oltre i mille metri e sui Pirenei oltre i 1.200 metri. L'articolo Maltempo in Francia: pioggia a freddo a Parigi, neve ...

Maltempo sulla Penisola - abbassamento delle temperature e torna la neve sulle Alpi : Roma - Un vortice depressionario di origine atlantica si è spinto dalla Francia al Mediterraneo centrale posizionandosi in queste ore tra Costa Azzurra e Liguria e accompagnando una perturbazione che agisce sull'Italia centro-settentrionale. L'aria fredda che alimenta il vortice ha determinato un brusco calo delle temperature, tanto da permettere alla neve di tornare ad imbiancare le Alpi a quote basse per il periodo. Ricoperte da ...

Maltempo - piogge torrenziali in Piemonte : neve sulle Alpi - allagamenti a valle : Nubifragi nel Pinerolese, i provincia di Torino, neve ai 2.000 metri del Colle del Sestriere, ma anche a quote piu’ basse, temperature sotto i 15 gradi in pieno giorno in pianura. Sono gli effetti del Maltempo che oggi ha colpito molte aree del Piemonte, con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Un forte temporale con 60 millimetri di pioggia caduti in un’ora ha provocato lo straripamento di alcuni corsi d’acqua minori ...

Allerta Meteo Piemonte - forte Maltempo con grandine e neve su tutta la Regione : Forti temporali, con grandine e vento forte, in molte aree del Piemonte: resta per almeno 36 ore dalla Valsesia alle valli cuneesi e in tutte le pianure. Il piu’ colpito, finora, e’ stato il Pinerolese: allagamenti a Bibiana, al confine con la provincia di Cuneo. In quella zona della Regione la rete Arpa ha registrato nelle ultime 24 ore 78 millimetri di pioggia a Luserna S.Giovanni (Torino), 75 a S.Martino Chisone (Torino). In ...

Maltempo Benevento : la filiera del vino traccia un percorso comune alla difesa del comparto : La filiera del vino sannita traccia un percorso comune mirato al sostegno del comparto economico principale della provincia di Benevento, messo in ginocchio dalla violenta grandinata abbattutasi giovedì 3 maggio. I rappresentanti delle istituzioni (i sindaci del Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Solopaca e Telese Terme; Regione Campania Agricoltura Uod Benevento), del mondo produttivo cooperativistico (Consiglio di amministrazione de ...

Maltempo Benevento : “Non lasciare soli gli agricoltori” : “La spaventosa grandinata che ha colpito il nostro territorio ha devastato campi e colture, annullando i tanti sforzi che gli agricoltori compiono ogni giorno. La perdita del raccolto equivale alla perdita di un reddito e, dunque, molti potranno subire situazioni di disagio. Come Chiesa siamo vicini a queste persone per qualsiasi bisogno e necessita’. Inoltre vogliamo rivolgere un appello alle istituzioni locali, provinciali, ...

Maltempo - grandinata nel Beneventano : danni alle colture per 30 milioni : Per una grandinata di un’ora i danni alle colture tra la Valle Caudina e la Valle Telesina si aggirano intorno ai 30 milioni di euro. E’ una prima stima di Coldiretti su quanto rilevato questa mattina nel corso di un sopralluogo nei comuni di Sant’Agata de’ Goti, Castelvenere, Solopaca e Guardia Sanframondi, zone gia’ colpite duramente dall’alluvione dell’ottobre 2015 e che a fatica cercavano di ...

Maltempo Basilicata : dalla Regione 6 milioni per i danni della neve di gennaio : La Regione Basilicata metterà a disposizione sei milioni di euro per i danni causati dalle nevicate e dal gelo dello scorso gennaio: lo ha reso noto l’assessore regionale all’agricoltura, Luca Braia, precisando che si tratta di “un’operazione resa possibile perché abbiamo per tempo programmato e previsto la misura 5.2 del Psr 2014-2020, e la Basilicata è tra le poche regioni d’Italia ad averla messa in campo e che ...