Maltempo Francia | fino a 50 cm di neve in montagna e temperature invernali a poco più di

Maltempo in Francia : pioggia a freddo a Parigi - neve in 3 dipartimenti : In pieno mese di Maggio, a Parigi si registra un calo delle temperature e pioggia, neve e ghiaccio nella Lozere, nell’Ardeche e nella Loira: solo le regioni a nordovest sono risparmiate dal Maltempo. Piove su gran parte della Francia: nel nordest si registrano veri e propri nubifragi, mentre nevica sul Massiccio centrale oltre i mille metri e sui Pirenei oltre i 1.200 metri. L'articolo Maltempo in Francia: pioggia a freddo a Parigi, neve ...

Nove vittime del Maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. Tra le vittime anche la guida Alpina italiana Marco Castiglioni. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Maltempo - incredibile ondata di freddo in Europa : tempeste di neve e grandine in Francia - Germania - Belgio e Lussemburgo - 4 alpinisti morti in Svizzera : La polizia della Svizzera sudoccidentale ha dichiarato che 4 alpinisti sono morti e altri 5 sono in gravi condizioni dopo essere stati sorpresi nella notte da un’improvvisa tempesta di neve e forti venti. Le autorità nel Canton Vallese hanno impiegato 7 elicotteri per le operazioni di salvataggio di un totale di 14 alpinisti di Francia, Germania e Italia nella regione di Pigne d’Arolla. Markus Rieder, portavoce della polizia del Canton Vallese, ...

Maltempo in Francia : bufera di neve su Parigi e in Normandia

Maltempo Francia - il Burian porta fino a 12cm di neve al nord e uno shock termico di 16°C : previsti -6°C nei prossimi giorni

Maltempo : riaperta nel cuneese la statale 21 Colle Maddalena verso la Francia : Anas comunica che ieri sera la strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ è stata riaperta nel tratto compreso tra Argentera (km 51+000) e il confine di Stato on la Francia (km 59+708). Le condizioni meteo hanno consentito le operazioni previste dal Piano di intervento di distacco artificiale di valanghe (Pidav). Gli interventi, che rientrano nel protocollo di convenzione fra Anas, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comunità ...

Maltempo : i tir tornano a circolare in Francia - non in Italia : Il traffico dei tir sull’Autostrada A8, nel sud della Francia, è stato ripristinato per il cessato allerta. Poco prima delle 15, tuttavia, restava ancora bloccato sull’Autofiori. Dalla centrale operativa, infatti, segnalano di non aver ancora ricevuto alcun contro ordine da parte delle autorità, per una ripresa della circolazione, rispetto al blocco stabilito ieri. Sono, tuttavia, ripartiti i mezzi pesanti che si trovavano fermi, ...

Maltempo - la Francia di nuovo sotto la neve da sud a nord : grandi disagi sulle strade

Maltempo in Francia : neve a Parigi - “naufraghi” bloccati tutta la notte sull’autostrada : Parigi si è svegliata di nuovo imbiancata oggi, mentre ghiaccio e piogge gelate mettono a rischio le strade e le ferrovie del nord del Paese. Nel sud sono stati tanti i “naufraghi”, cioè centinaia di automobilisti rimasti bloccati tutta la notte sull’autostrada, in particolare sulla A9, vicino a Montpellier. Alcuni hanno abbandonando l’automobile sotto la neve. In vigore l’allerta che riguarda tutti i dipartimenti ...

Maltempo : dalla Francia stop a Tir in uscita dall’Italia a Ventimiglia : Le regioni centrali e settentrionali del Paese saranno nuovamente interessate da “un’intensa perturbazione meteo con precipitazioni nevose anche a quota di pianura”. E’ quanto segnala Viabilità Italia, impegnata nel monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali. Le condizioni meteorologiche sulla Costa Azzurra, in Francia, hanno determinato le autorita’ francesi a disporre il divieto di ...