Maltempo Decine di morti tra Uttar | New Delhi | Bengala e Andhra

Maltempo Genova : blackout a Marassi - decine di ascensori bloccati : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a Marassi , in Valbisagno, nella periferia di Genova : a causa di un black out sono state circa una decina le segnalazioni di cittadini bloccati dentro gli ascensori . I vigili del fuoco intervenuti hanno azionato i meccanismi manuali d’emergenza, conducendo in tal modo gli ascensori al pianterreno, e consentendo ai cittadini di uscire. L'articolo Maltempo Genova : blackout a Marassi , decine di ...

Maltempo Roma : decine di interventi in città e provincia in 3 ore : A causa del Maltempo circa 40 interventi sono stati effettuati dalle 8 alle 11 sul territorio del comune di Roma e provincia da parte delle squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco. Maggiormente colpite le zone della costa laziale di Ostia, (via Ugo Fellini 42, per un albero che si è appoggiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone), parte interna della provincia (Marino, Palestrina) e il comune di Roma. Gli interventi ...