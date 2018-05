Maltempo | chiusa per forti piogge la ss 81 ad Ascoli Piceno 

Maltempo - strada statale 362 “Jesina” chiusa per allagamenti : Anas comunica che sulla strada statale 362 “Jesina”, a causa di un allagamento tra il km 4 e il km 5 dovuto al Maltempo, e’ provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la rotatoria per Santa Maria Nuova e la rotatoria per Castelrosino (Jesi), in provincia di Ancona. Il traffico al momento e’ deviato sulla viabilita’ alternativa, con indicazioni in loco. Il personale di Anas ...

Maltempo : frana sul lago di Como - statale chiusa fino a domani : Il Maltempo ha provocato una frana tra i comuni di Argegno e Colonno: per tale motivo resterà chiusa almeno fino a domani mattina la SS340 Regina, che costeggia la sponda occidentale del lago di Como. La sede stradale è stata liberata ma è necessario prima mettere in sicurezza la parete rocciosa a monte della strada dove si trovano circa 200 metri cubi di materiale pericolante: i lavori sono in corso e dovrebbero terminare entro ...

Maltempo - allagamenti in Sardegna : chiusa la statale Sud occidentale Sarda : Anas rende noto che sulla SS126 Sud occidentale Sarda è chiuso in entrambe le direzioni a causa di allagamenti, dovuti alle forti piogge, il tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias) nella provincia di Carbonia-Iglesias. Le deviazioni sono indicate in loco. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. L'articolo Maltempo, allagamenti in Sardegna: chiusa la statale Sud ...

Maltempo Aosta - masso sulla strada : chiusa la regionale di Roisan : A causa della caduta di un masso sulla carreggiata, è stata chiusa al traffico la strada regionale di Roisan tra la frazione Adret e il ponte di Batze, nei pressi del bivio per Valpelline. “Il masso caduto – ha spiegato il sindaco di Roisan, Gabriele Diemoz – è di oltre un metro cubo, ha attraversato la strada e si è fermato su un pianoro a valle lungo l’argine del Buthier”. Secondo quanto si è appreso la strada ...

Maltempo Sardegna : esonda torrente ad Alghero - chiusa strada : A causa dell’esondazione di un torrente, è stata chiusa al transito veicolare in via precauzionale la strada che collega la zona di Sant’Anna con Salondra, ad Alghero. Segnalate criticità anche in località Monte Ricciu e Monte Agnese: sulla strada vicinale Salto Don Peppino è stato chiuso l’attraversamento del Rio Calvia e nella borgata di Sa Segada. L'articolo Maltempo Sardegna: esonda torrente ad Alghero, chiusa strada sembra ...

Maltempo Valle d’Aosta : rimane chiusa la SS26 a Verrès : Prosegue la chiusura del tratto della SS26 a Verrès, all’altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri si è staccata una frana a causa delle piogge intense. Il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all’ANSA che è in attesa dell’esito “di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura“. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: rimane chiusa la SS26 a Verrès sembra essere ...

Maltempo Sicilia : a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei Modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...

Maltempo - Ragusa : “Chiusa la discarica per il forte vento” : Il forte vento che dallo scorso fine settimana sta imperversando nella zona di Cava dei modicani, dove si trova la discarica dei rifiuti, non ha consentito agli autocompattatori del servizio di raccolta di potere scaricare regolarmente gli automezzi. Lo rende noto il Comune di Ragusa, sottolineando in una nota che la discarica dopo essere stata chiusa per due giorni lo scorso fine settimana, e’ tornata ad essere operativa solo nella ...

Maltempo Piemonte : cede asfalto - chiusa la SP460 tra Caselle e Leini : chiusa questa mattina dai tecnici della viabilità della Città metropolitana di Torino la SP460 nel tratto compreso tra le uscite di Caselle e Leini: il provvedimento si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale. “I nostri tecnici sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza degli automobilisti: il forte Maltempo di queste ultime settimane ha fatto peggiorare una situazione che era comunque monitorata“, ...

Maltempo Piemonte : valanga a Venaus - chiusa la statale del Moncenisio : chiusa a causa di una valanga la SS25 del Moncenisio, nel territorio di Venaus: lo rende noto l’Anas, sul posto con i suoi tecnici per le prime valutazioni e per provvedere in tempi brevi alla rimozione della massa nevosa. L'articolo Maltempo Piemonte: valanga a Venaus, chiusa la statale del Moncenisio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - neve : chiusa la statale del Colle della Maddalena : Difficolta’ alla viabilita’ in provincia di Cuneo a causa del Maltempo. Anas ha disposto la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni lungo il tratto della strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Argentera (km 51) e il Confine di Stato (km 59). Nevica anche sul Colle di Tenda, l’altro valico internazionale della provincia di Cuneo, dove pero’ si transita regolarmente. L'articolo Maltempo, neve: ...

Maltempo Roma - antenna pericolante in centro : chiusa via della Minerva : Paura in pieno centro a Roma , dove a causa di un'antenna pericolante è stata chiusa via della Minerva , vicino al Pantheon. Un altro effetto del Maltempo che ha sferzato la Capitale per l'intera ...

Maltempo Rieti : chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino” : Anas comunica che la strada statale 4 ”Via Salaria” è temporaneamente chiusa a Rieti a causa di un allagamento all’interno della galleria ”Colle Giardino”. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. L'articolo Maltempo Rieti: chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino” ...

Maltempo - emergenza a Roma : 110 interventi dei Vigili del Fuoco - strada chiusa a San Cesareo : Dalle 8 alle 16 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo dalla costa laziale fino alla parte interna della Provincia di Roma, effettuando circa 110 interventi, di cui il 80% per le piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti alla caduta di alberi e rami, tegole, cornicioni, tettoie e pali di servizio pubblico. Una Squadra VVF del Comando di Roma è intervenuta ...