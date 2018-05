Malattie cardiovascolari | visite gratuite per la Giornata contro ipertensione

Coronaropatie - arteriopatie - tromboembolismo venoso : come sta cambiando l’approccio alle Malattie cardiovascolari : Ogni anno, la mortalità per patologie cardiovascolari, comprese Coronaropatie (CAD) e arteriopatie periferiche (PAD) è di circa 17,7 milioni di persone, ovvero il 31% della mortalità mondiale. Inoltre, chi soffre di malattie cardiovascolari ha un’aspettativa di vita ridotta di oltre 7 anni. Le Coronaropatie e le arteriopatie sono quasi sempre causate da aterosclerosi e chi ne è affetto è a rischio di sviluppare eventi trombotici, che possono ...

Colesterolo : pesci grassi e olio di camelina riducono il rischio di Malattie cardiovascolari : I ricercatori dell’University of Eastern Finland hanno studiato gli effetti del consumo di olio di camelina e di pesci grassi sulle dimensioni e la composizione delle lipoproteine del Colesterolo. La lipoproteina HDL è conosciuta come “Colesterolo buono”, anche se gli effetti sulla salute delle particelle HDL dipendono dalla loro dimensione e composizione. Studi precedenti hanno dimostrato che grandi particelle HDL sono associate ad un rischio ...

Salute : l’asma nei bambini “spia” di Malattie cardiovascolari : L’asma da bambini sarebbe un fattore di rischio di malattie cardiovascolari in età adulta. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Hypertension‘”, la rivista dell’American Heart Association. I ricercatori della Scuola di sanità pubblica e medicina tropicale della Tulane University di New Orleans, hanno studiato 1.746 persone, di età compresa tra 20 e 51, per un lasso di tempo medio di 11 anni per ...

Menopausa : la gravità dei sintomi potrebbe aiutare a prevedere il rischio di Malattie cardiovascolari : Le malattie cardiache rimangono la causa principale di morte tra le donne. Uno studio della North American Menopause Society (NAMS), condotto su 138 donne in Menopausa, ha esaminato l’associazione tra umore, sintomi, qualità della vita e gli indicatori chiave dell’invecchiamento vascolare, un fattore di rischio importante per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Non è un segreto che il passaggio alla Menopausa sia contrassegnato da una serie ...

Diabete di tipo 2 : un test del sangue può predire il rischio futuro di Malattie cardiovascolari : I meccanismi che collegano le malattie cardiache al Diabete di tipo 2 non sono completamente compresi. Un nuovo studio dei ricercatori del Brigham and Women’s Hospital può contribuire a fare luce su un percorso molecolare che le malattie cardiache e il Diabete di tipo 2 condividono e indica un biomarcatore che è elevato nelle donne a rischio di malattie cardiovascolari e Diabete. La Dott.ssa Samia Mora, autrice dello studio, ha dichiarato: ...

Malattie renali croniche e Malattie cardiovascolari - la Campania tra le regioni maggiormente a rischio : Domani e fino a lunedì 26 marzo (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19) visite mediche gratuite al centro commerciale Ipercoop – Quarto Nuovo. A scendere in campo sono i medici della NephroCare, l’obiettivo è quello di scovare in maniera precoce le malattie renali e cardiovascolari, permettendo a chi ne soffre (spesso in maniera inconsapevole) di iniziare per tempo un adeguato percorso di cura. La decisione di portare avanti questa campagna ...

Obesità : le noci pecan aiutano a combattere le Malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2 : Un nuovo studio dimostra che mangiare circa 40 grammi – un piccolo “pugno” – di noci pecan ogni giorno può proteggere gli adulti a rischio di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. Condotto dai ricercatori della Tufts University, questo studio ha scoperto che integrare noci pecan in una tipica dieta americana migliorava notevolmente la sensibilità all’insulina e aveva un effetto notevole sui marcatori della malattia cardiometabolica, in ...

'Ora più prevenzione per arginare lo tsunami Malattie cardiovascolari' : Un'impresa realizzabile solo facendo un grande sforzo collettivo che investa il mondo della scienza, della politica, della scuola, dell'industria alimentare. E intanto c'è chi dà il buon esempio: 11 ...