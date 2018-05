Malagò | “sciopero Serie B sarebbe mossa azzardata”

calcioweb.eu

: Squadre B: Malagò avvisa Lega B, ‘Sconsiglio lo sciopero’ - BlunoteWeb : Squadre B: Malagò avvisa Lega B, ‘Sconsiglio lo sciopero’ - Leccezionaleit : Malagò (CONI): “Sciopero della B? Mossa azzardata” -

(Di lunedì 14 maggio 2018) “Blocco dei campionati per sciopero e rischio commissariamento? La parola sciopero, in questo contesto del Paese, mi sembra fuori luogo. Sconsiglierei di farlo perché mi sembra unamolto azzardata”. E’ il pensiero espresso dal presidente del Coni, Giovanni, riferendosi alle minacce del presidente della Lega di B, Mauro Balata, di bloccare il campionato di B in seguito alla decisione di introdurre le seconde squadre nella prossima stagione. “Noi siamo religiosi sulle regole del gioco: per commissariare qualcosa o qualcuno servono tre elementi: irregolarità amministrative, se c’è un problema con aspetti di giustizia sportiva e se i campionati non partono. Questa è proprio una regola base”, conclude il n.1 del Coni a margine della cerimonia del Premio di Cultura sportiva Beppe Viola che si è tenuto presso il Salone d’onore del Coni a ...