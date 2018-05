Malagò | “Mancini ct? Apprezzo voglia di mettersi in discussione”

calcioweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) “Mancini ct? La prima cosa l’ha fatta, si è messo in discussione: mi è piaciuto l’approccio e il modo in cui ha rinunciato a due anni di mega-contratto in Russia”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni, alla scelta di Roberto Mancini quale prossimo ct dell’Italia. “E’ dimostrato che ha la volontà di rinunciare a qualcosa di significativo dal punto di vista del portafoglio perin discussione. Non sarà facile ma questo è un primo punto estremamente importante e molto apprezzato”, conclude il numero uno del Coni a margine della cerimonia del Premio di cultura sportiva Beppe Viola che si è tenuto presso il Salone d’onore del Coni a Roma. (AdnKronos) L'articolo: “Mancini ct?diin discussione” CalcioWeb.