Malagò - con Var verso giusta direzione : Io credo che la direzione presa sia quella giusta, il mondo sta andando verso questa linea. Stiamo assistendo ad un finale di campionato rovente, ma non più di altri: a differenza degli ultimi anni ...

Olimpiadi - Malagò : “più tranquilli con governo politico” : “C’è molta più tranquillità se c’è un governo politico, perché quantomeno c’è la certezza di un’interlocuzione per capire la rotta della barca”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, risponde così a domanda se una possibile svolta sulla formazione del nuovo governo possa rappresentare un elemento positivo anche nell’ottica della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. “Siamo ...

Diritti tv - Malagò non fa sconti a Mediapro : «Fideiussione entro il 22» : Dalla Lega Serie A e da Giovanni Malagò non arrivano sconti nei confronti di Mediapro relativamente alla fideiussione da presentare per i Diritti tv. L'articolo Diritti tv, Malagò non fa sconti a Mediapro: «Fideiussione entro il 22» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv - niente sconti a Mediapro. Malagò : "Fideiussione entro il 22" : "La scadenza del 22 maggio per la presentazione della fidejussione da parte di Mediapro vale ancora, oggi più che mai". Lo ha detto all'Ansa Giovanni Malagò, presidente Coni e commissario della Lega ...

Seconde squadre : Malagò ha fretta - la Juve è già pronta : Sono ben 41 , guardando alla stagione in corso, i giocatori bianconeri in prestito e la Uefa - come ha ammesso lo stesso Marotta di recente - ha messo nel mirino la politica delle cessioni temporanee ...

Giovanni Malagò esclusivo : 'Le seconde squadre presto saranno realtà' : E comunque non dimentichiamoci che i due migliori giocatori al mondo giocano in Spagna '. Non contano anche le condizioni fiscali che la Spagna ha applicato per le società calcistiche? ' Argomento ...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

Malagò : 'Con la moviola si potevano evitare certi disastri arbitrali' : ...del sindaco di Napoli De Magistris sui furti di Stato di calcio e dei palazzi dei poteri corrotti? "Non ho mai fatto giudizi salvo che per questioni Coni su persone che rappresentano la politica. ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...

Malagò : «Preoccupato per i diritti tv. Seconde squadre? Ci siamo» : In un'intervista a Sportitalia il presidente del Coni ha parlato della questione diritti Tv, delle Seconde squadre e di uno stadio di proprietà per la Lazio. L'articolo Malagò: «Preoccupato per i diritti tv. Seconde squadre? Ci siamo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Olimpiadi 2026 - incontro Appendino-Malagò : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione ...

Olimpiadi 2026 - incontro Appendino-Malagò : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione ...

Malagò : “gare in contemporanea? Ok se d’accordo tv” : “Giocare le ultime gare in contemporanea? Sarebbe giusto, ma se le squadre hanno stabilito determinate regole a inizio stagione e quelle regole sono state accettate con le tv, che sono la loro massima fonte di introito, poi non è corretto cambiare in corsa. Non ho nulla in contrario, ma le parti d’accordo per correttezza devono essere due”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò in ...

Malagò : “gare in contemporanea? Ok se d’accordo tv” : “Giocare le ultime gare in contemporanea? Sarebbe giusto, ma se le squadre hanno stabilito determinate regole a inizio stagione e quelle regole sono state accettate con le tv, che sono la loro massima fonte di introito, poi non è corretto cambiare in corsa. Non ho nulla in contrario, ma le parti d’accordo per correttezza devono essere due”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò in ...